Trulli n’ Beer, stasera protagonista il cabaret

ALBEROBELLO - La nuova edizione del Trulli n’ Beer prosegue a pieno ritmo, offrendo una settimana ricca di eventi e divertimento nella suggestiva cornice della Capitale dei Trulli. Dopo un primo weekend di successo, il festival entra nel vivo con due imperdibili appuntamenti artistico-musicali che promettono di rendere l'inizio di settimana indimenticabile.Questa sera, alle ore 21:00, il palco di Viale Einaudi si trasformerà in un'esplosione di risate grazie al talento comico di Dino Paradiso. L’attore e cabarettista lucano, noto per le sue esilaranti performance in programmi come Made in Sud e Colorado, porterà ad Alberobello la sua comicità autentica, ispirata ai personaggi e alle storie della sua terra d'origine.A seguire, alle ore 23:00, sarà la volta di Santino Cardamone, cantautore e attore calabrese, che incanterà il pubblico con le sue tarantelle e le storie della sua Calabria. La sua musica popolare, che ha conquistato anche Fiorello, trasformerà la serata in un'esperienza emozionante, fatta di note e tradizioni che celebrano l'umiltà e la bellezza delle persone semplici.Il divertimento continua anche martedì 20 agosto con l'attesissima Serata del Ritorno dei Terraròss, simbolo della musica popolare pugliese. Il gruppo, nato per riscoprire e valorizzare la cultura tradizionale, promette una performance vibrante e coinvolgente, a partire dalle ore 21:00. La loro esibizione, nel suggestivo scenario dei trulli, è destinata a far ballare e cantare tutti i presenti, rievocando il sapore autentico della Terra Jonica.Il Trulli n’ Beer è ormai un appuntamento fisso dell'estate di Alberobello, realizzato con il contributo della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari, e con il patrocinio del Comune di Alberobello. All'interno dell'area attrezzata di 7.000 metri quadrati, i visitatori possono godere di oltre 30 varietà di birre artigianali, cibo locale, e un'offerta musicale che spazia per tutti i gusti. Il palco, completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti, è dotato di tecnologie LED e un sistema audio avanzato per garantire una qualità sonora eccellente e un'atmosfera coinvolgente.L'ingresso a tutte le serate è libero. Per maggiori informazioni su eventi, orari e calendario, è possibile visitare il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguire il festival sui canali social Facebook e Instagram.Unisciti a noi dal 16 al 25 agosto per vivere un'esperienza unica tra musica, cultura e tradizioni!