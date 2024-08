Rimandata a casa dal pronto soccorso senza analisi: Emiliano dispone ispezione NIRS nell'ospedale di Galatina

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha disposto un'ispezione del Nucleo Ispettivo Regionale Sanità (NIRS) nell'ospedale di Galatina (LE) dopo aver appreso di un episodio allarmante avvenuto tra il 5 e il 6 agosto.Una donna salentina, recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Galatina per vomito e forti dolori addominali, era stata rimandata a casa senza che le venissero effettuati ulteriori accertamenti. Il giorno successivo, a seguito di un peggioramento dei sintomi, la paziente si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano, dove le è stata diagnosticata, tramite una TAC, la presenza di un tumore all'intestino. La donna è stata quindi ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza.Il presidente Emiliano ha dichiarato di voler verificare se nel pronto soccorso di Galatina siano stati seguiti tutti i protocolli previsti. "In caso di negligenze, verranno adottati i provvedimenti necessari affinché situazioni del genere non si ripetano", ha affermato Emiliano, che ha comunque voluto esprimere il suo apprezzamento per il personale sanitario di Scorrano per la professionalità dimostrata.L'ispezione del NIRS, guidato dalla dottoressa Antonella Bellomo, si concentrerà sull'analisi dei protocolli seguiti a Galatina per garantire che siano state rispettate tutte le procedure diagnostiche necessarie.