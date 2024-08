Trulli n’ Beer, stasera vita spericolata con i Vasconnessi in concerto

ALBEROBELLO – Dopo il grande successo sul palco del Trulli n’ Beer con la musica popolare degli imperdibili Terraròss e la performance travolgente dei Tribemolle, due nuovi appuntamenti inseriti nella programmazione artistico-musicale del Festival più atteso dell’estate, rigorosamente a ingresso libero fino a domenica 25 agosto, infiammano l’attesa nella Capitale dei Trulli.Stasera il Tn’B dedica un tributo a Vasco Rossi con una fra le sue più apprezzate cover band. È già tutto pronto ad Alberobello per accogliere i VASCONNESSI, che reinterpreteranno i più grandi successi di uno dei più iconici artisti della musica italiana, coinvolgendo tutti i visitatori che decideranno di trascorrere qualche ora al Festival. Nati da un’idea di Aldo Cosa, la voce del gruppo, i Vasconnessi continuano a far sognare gli appassionati del rocker italiano da quasi trent’anni. Nel corso di questa lunga carriera, la band ha arricchito il suo repertorio espandendo la propria attività concertistica in tutto il Sud Italia. Vasconnessi è anche un gioco di parole che combina il nome del celebre cantante con il termine connessi, ma può anche essere interpretato come sconnessi, lasciando spazio alla fantasia. Saliranno sul palco di Viale Einaudi alle ore 22, e promettono scintille.Venerdì 23 agosto è in calendario la serata dedicata ai bambini, con il tanto atteso TN’B FAMILY PARTY! Grandi e piccini potranno ballare e divertirsi con gli artisti di strada in un’atmosfera festosa e coinvolgente. E per chiudere il tema in grande stile, saliranno sul palco del Trulli n’ Beer le STELLE DI HOKUTO. Nonostante l’età che avanza, i componenti di questa band di origine barese hanno deciso di continuare a cantare le sigle di cartoni e serie TV con il solo scopo di divertirsi e far divertire tutti gli appassionati del genere. Con una buona dose di follia che non gusta mai, negli ultimi anni le Stelle di Hokuto hanno collezionato importanti successi nel panorama delle cartoon cover band anche a livello nazionale. Si esibiscono indossando costumi di scena che rappresentano i protagonisti dei cartoni: le loro performance sono davvero coinvolgenti, ricchi di sketch divertenti. Chi da piccolo non ha mai cantato a squarciagola le sigle di Lady Oscar, Ken il guerriero o Lupin? Domani alle ore 22 arriva finalmente l’occasione giusta per tornare a farlo!Trulli n’ Beer fa parte della programmazione estiva We are in Trulli. Quest’anno, il Festival si distingue per un’offerta gastronomica che include oltre 30 varietà di birre artigianali provenienti da ogni parte del mondo, accompagnate da cibo tipico della tradizione locale e musica dal vivo: un’offerta trasversale pensata per soddisfare tutti i gusti. L’edizione 2024 è caratterizzata da nuovi stand, ma anche da un palco dotato di tecnologie LED all’avanguardia con un sistema audio avanzato che offrirà una visibilità e una qualità sonora superiore, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente. L’evento, realizzato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, della Camera di Commercio di Bari e con il patrocinio dell’Assessorato Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, si svolgerà in un’area attrezzata di circa 7.000 metri quadrati.L’ingresso a tutte le serate è libero. Per ulteriori dettagli su eventi, orari e calendario, visitate il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguiteci sui nostri canali social, cercando Trulli n’ Beer su Facebook e Instagram. Unisciti a noi dal 16 al 25 agosto per un’esperienza indimenticabile tra musica, cultura e tradizioni!