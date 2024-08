Ultimi Fuochi Festival: torna 'Prima che sia notte' con spettacoli al tramonto

SPONGANO – Anche quest'anno, nell'ambito di Ultimi Fuochi Festival, torna la suggestiva rassegna "Prima che sia notte", una sezione speciale di spettacoli e reading che si svolgono interamente al tramonto, sfruttando al minimo l'uso della corrente elettrica. Gli spettatori si incontrano al calar del sole e si salutano prima che faccia buio, portando con sé l'essenza del festival e ritrovandosi intorno al fuoco del teatro.

Questa iniziativa prevede quattro appuntamenti esclusivi per piccoli gruppi di spettatori, offrendo l'opportunità di scoprire una nuova location naturale segreta nel comune di Spongano. Il reading "Nel vento del tempo", realizzato dalla compagnia Ultimi Fuochi Teatro, verrà replicato il 5, 6, 13 e 14 agosto. Alessandra Crocco e Alessandro Miele guideranno 25 spettatori in un viaggio nella storia di una famiglia del Sud Italia, in un piccolo paese condannato alla miseria e alla decadenza.

Dettagli degli eventi

Nel vento del tempo

Date: 5, 6, 13, 14 agosto 2024

5, 6, 13, 14 agosto 2024 Orario: 19:00

19:00 Luogo: Location segreta a Spongano

Location segreta a Spongano Biglietto: Tariffa unica di €8 (prenotazione obbligatoria)

Tariffa unica di €8 (prenotazione obbligatoria) Contatti per prenotazioni: 388 1271999 - infoultimifuochi@gmail.com

Il programma di "Prima che sia notte" proseguirà con altri due appuntamenti:

12 agosto a Spongano: Spettacolo con Margine Operativo e Miro Durante.

Spettacolo con Margine Operativo e Miro Durante. 17 e 18 agosto a Castro: Un secondo reading in cammino curato da Ultimi Fuochi Teatro.

Gli artisti

Alessandra Crocco e Alessandro Miele sono attori e autori che hanno unito i loro percorsi nel 2013, fondando la compagnia Progetto Demoni e successivamente Ultimi Fuochi Teatro con sede in Salento. Hanno creato performance site-specific e spettacoli teatrali ispirati a grandi autori e storie, come "Demoni – Frammenti" e "Come va a pezzi il tempo". Alcuni dei loro lavori includono "Fine di un romanzo" ispirato a Dostoevskij, "L’ultimo valzer di Zelda" sulla vita di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda, "Sono solo un uomo" che sovrappone le figure di Ulisse e Roberto Baggio, e "L’oscuro rovescio delle cose" dalle opere di Tommaso Landolfi. Sono inoltre gli ideatori di Ultimi Fuochi Festival e del progetto di promozione della lettura "La rivoluzione dei libri".

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica, immergendovi nel fascino del teatro al tramonto, in luoghi naturali segreti e suggestivi. Prenotate subito il vostro posto per partecipare a questi eventi straordinari.