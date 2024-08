Domani al Festival Internazionale della Birra: Bandabardò & Cisco con 'Ultimo Tango' e I Simpaticoni

LEVERANO - Leverano continua a essere il cuore pulsante dell’estate salentina con il Festival Internazionale della Birra. Dopo una serata di ieri memorabile, con migliaia di persone presenti fino a tarda notte, oggi il festival promette altrettanto divertimento e spettacolo.

La serata di ieri ha visto esibirsi numerosi artisti sui due palchi del Birra e Sound Circus. Tra i protagonisti, DJ Jad e Wlady, noti per la loro collaborazione con gli Articolo 31, hanno portato un'energia travolgente al festival.

Stasera il Kawabonga XXL Edition

L'attesa è tutta per il Kawabonga XXL Edition, una festa estiva stravagante e colorata, con effetti speciali e musica travolgente che farà ballare senza sosta. In aggiunta, la Moka Family Big Banda, composta da quattordici musicisti, offrirà uno spettacolo unico e coinvolgente, miscelando Swing’n’Roll Sinfonico con una grande caffettiera simbolica sul palco.

Domani: Bandabardò & Cisco con "Ultimo Tango" e I Simpaticoni

Il 5 agosto vedrà il ritorno di Bandabardò & Cisco con il loro spettacolo "Ultimo Tango", pronti a far vivere emozioni indimenticabili al pubblico. Ad affiancarli, I Simpaticoni con il loro rock'n'roll italiano e progetto indie pop, promettono un viaggio musicale tra cantautorato italiano e sperimentazione sonora.

Birre da tutto il mondo e gastronomia di alta qualità

Tra le oltre 200 tipologie di birre in degustazione, con 30 vie dedicate alle birre artigianali, si segnala il grande ritorno di Ceres con Strong Ale, Top e Pale Ale. Dal Belgio arrivano le birre trappiste di Chimay e altre eccellenze come Dubuisson, Bush, Gordon, Waterloo e McDouglas. Per gli amanti della bassa fermentazione, saranno presenti Ottakringer dall’Austria e la celebre Budweiser Budvar dalla Repubblica Ceca.

Il Mebimport Group, organizzatore dell'evento, sottolinea l’importanza della qualità e della cura nel servizio della birra, specialmente durante le calde serate estive. "Gestire un evento così grosso ad agosto, con temperature elevate e garantire varietà e qualità non è da tutti. La birra col variare delle temperature subisce delle modifiche, ma noi riusciamo a garantire una qualità estrema al prodotto e quindi al cliente finale" spiegano gli organizzatori.

Spettacoli e intrattenimento per tutti

Oltre alla birra, il festival offre gastronomia italiana e internazionale, artisti di strada, giocolieri, cartomanti, mimi, mangiafuoco e clown, in linea con il tema festoso scelto per l'evento.

Accesso e informazioni

Per evitare le code, è possibile prenotare i ticket per le aree beer e food direttamente sul sito web birraesoundfestival.com. Ogni sera ci sarà animazione con lo staff di Ciccio Riccio e due concerti gratuiti sui due palchi principali.

Per ulteriori informazioni, foto e video, i canali social del festival offrono aggiornamenti continui. Partecipate al contest social postando la vostra storia su Instagram taggando il Birra e Sound Festival e potreste vincere il vostro peso in birra.

Seguici su: