Un'ambulanza mitragliata dall'esercito russo durante la guerra in Ucraina sarà esposta a Taranto l’8 e il 9 agosto

L’ambulanza, che porta i segni tangibili della violenza della guerra, sta attraversando l’Europa dal 2022 ed è giunta in Italia ad aprile 2024, facendo tappa in numerose città, per testimoniare la tragedia umanitaria che sta sconvolgendo l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.



Dall'inizio della guerra sono state distrutte circa 500 ambulanze ucraine, oltre a 1700 mezzi dei vigili del fuoco. Grazie alla raccolta fondi internazionale sono stati già acquistati circa 70 veicoli di emergenza.

L’esposizione a Taranto che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Taranto, vuole mantenere viva l’attenzione sulla guerra in Ucraina e favorire la raccolta di fondi per l’acquisto di nuove ambulanze, contribuendo a salvare vite umane.

I due giorni in cui l’ambulanza sarà esposta a Taranto rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare la comunità, mantenere i riflettori accesi sul conflitto e supportare concretamente i civili colpiti dalla guerra. Insieme, possiamo fare la differenza e offrire un sostegno reale alle popolazioni in difficoltà.



Sito web dell’associazione lukraine.org)

Sito web dell'associazione lukraine.org)

Sito web della campagna internazionale di raccolta fondi https://ukraineiscalling.com/)

TARANTO - Un’ambulanza ucraina mitragliata nel 2022 dall’esercito russo nei dintorni di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, mentre prestava soccorso a un civile ferito in un bombardamento, sarà esposta a Taranto, da giovedì 8 agosto a venerdì 9 agosto, dalle ore 10 alle 22, in piazza Maria Immacolata, nei pressi della Banca Monte dei Paschi di Siena.L’iniziativa, promossa a Taranto dal gruppo spontaneo “Amici dell’Ucraina” fa parte della campagna “Ukraine is calling” lanciata dall’organizzazione no profit LUkraine, con sede in Lussemburgo, per raccogliere donazioni e acquistare 112 veicoli di emergenza (tra ambulanze e camion dei pompieri) da portare in territorio ucraino.