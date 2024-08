Vieste, ragazzino di 12 anni umiliato dal branco: video dell'aggressione diventa virale

VIESTE - Un episodio di violenza e bullismo ha scosso la comunità di Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzino di 12 anni è stato brutalmente umiliato da un gruppo di coetanei. Il dodicenne è stato costretto a inginocchiarsi, schiaffeggiato e deriso in un atto di prevaricazione che è stato ripreso con gli smartphone dai presenti. Il video dell'aggressione, della durata di un minuto e venti secondi, è stato poi pubblicato sulle piattaforme social, diventando rapidamente virale.Il branco, composto da oltre dieci ragazzini, ha preso parte attivamente all'aggressione o si è limitato a filmare la scena con i cellulari. L'episodio ha sollevato un'ondata di indignazione e preoccupazione tra i genitori e gli abitanti della cittadina, che si interrogano su come questi atti di violenza possano essere prevenuti.Le autorità locali stanno ora indagando sull'accaduto per identificare i responsabili e adottare le misure necessarie per affrontare il grave episodio di bullismo. Intanto, la comunità si stringe attorno al giovane vittima di questa brutale aggressione, offrendo sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile.