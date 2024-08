Tragedia in campagna: muore travolto dal terreno durante lavori di scavo

FOGGIA - Un tragico incidente ha colpito ieri pomeriggio la comunità di un piccolo comune del foggiano, dove Nicola Raffaele, 62 anni, collaboratore scolastico e agricoltore, ha perso la vita mentre stava effettuando dei lavori di scavo nel suo terreno agricolo. Il terreno, smosso durante le operazioni per la posa di tubature dell'irrigazione, è improvvisamente franato, seppellendo l'uomo.Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, per Nicola Raffaele non c'è stato nulla da fare. Le circostanze esatte dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte dell'uomo.La comunità locale è sconvolta dalla notizia. Il sindaco, Paolo Lavanga, ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza con un messaggio sui social: "La notizia tragica della morte di Nicola Raffaele lascia attonita e frustrata tutta la nostra comunità. Non possiamo fare altro che stare in silenzio e stringerci tutto attorno alla famiglia. Il destino purtroppo a volte è funesto e Nicola, persona per bene e discreta, ne è stato un'altra vittima. Le feste previste in questi giorni sono annullate".