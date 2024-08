Campo E!State Liberi! presso il bene confiscato Casa Bachi a Polignano

POLIGNANO A MARE - E!State Liberi! - Campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati è un progetto finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, nonché alla formazione dei/delle partecipanti sui temi dell'antimafia sociale.Quest'estate, Libera Puglia con il coordinamento Bari-Bat ha promosso la lotta contro le mafie, oltre che con i campi che si sono già svolti nel brindisino, anche con il Campo Bachi che si terrà dal 20 al 25 agosto presso il bene confiscato "Casa Bachi" a Polignano a Mare.Il campo si rivolge a singoli maggiorenni. L’ obiettivo del campo è creare una rete per pulire, rinnovare e dare una nuova vita a questo bene confiscato, dimostrando che una Polignano libera da infiltrazioni mafiose è possibile e può essere più forte.I campisti contribuiranno anche alla realizzazione del festival Persevisioni 17, un contenitore di arti visive e musica che approfondisce i temi dell'antimafia e della giustizia sociale. Parteciperanno anche altre realtà associative pugliesi come l’Associazione Pro Loco F.F.Favale, Polyxena e Ziczic, che lavorano per la promozione sociale, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione culturale e la promozione della lettura e dell'arte grafica.Tutto questo si svolgerà nel contesto di Casa Bachi che una volta era una abitazione privata, mentre oggi è un simbolo di rinascita e speranza, grazie al progetto Luoghi Comuni delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell'ARTI. Casa Bachi è un luogo di dialogo con la comunità, offre accoglienza, possibilità di crescita con workshop, laboratori, concerti, presentazioni di libri e tanto altro. Questo luogo, inoltre, è diventato punto di riferimento per gli interessi artistici e culturali dell’associazione Bachi da Setola e ospita di frequente eventi musicali, teatrali e progetti di scambio all’interno della Comunità Europea.