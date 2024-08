Violenta aggressione nel centro storico di Ostuni: 55enne ricoverato in prognosi riservata

OSTUNI - Un uomo di 55 anni è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato aggredito la notte scorsa nel centro storico di Ostuni. La vittima è stata colpita con calci e pugni, riportando un grave trauma facciale.L'aggressione ha scosso la tranquilla cittadina, e le forze dell'ordine si sono subito attivate per identificare il responsabile. Dopo poche ore di indagini, gli agenti del commissariato di Ostuni sono riusciti a individuare il presunto aggressore: un giovane di 22 anni, che è stato denunciato in stato di libertà per lesioni gravi.Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato a questa violenza e per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale rimane in apprensione per le condizioni del 55enne, che restano critiche.