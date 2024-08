Vista 2024: a Porto Cesareo taglio del nastro per il Festival più atteso di fine estate

PORTO CESAREO - Il “Vista Music and Arts Festival” di Porto Cesareo torna dopo il successo dell’edizione 2023 andata in scena con grande successo di pubblico e critica a settembre dello scorso anno, e presenta alla grandissima la sua Edizione 2024. Gran cerimoniere dell’atteso evento sarà Fernando Proce, noto speaker radiofonico, con lui nel corso delle cinque giorni sarà ospite del Vista il suo amico e collega di Radio 105 Gibba, ci sarà anche Alisei, e naturalmente il direttore artistico della manifestazione, il noto dj e producer Savi Vincenti.Le Date. L’edizione 2024 del Vista Festival si svolgeranno a Porto Cesareo, precisamente nel grande parcheggio sito di fronte alla baia de “Le Dune”, dal 28 agosto al primo di settembre. Cartellone ricchissimo ed intenso, con ospiti ed eventi di livello nazionale, a mettere il sigillo su un format unico nel suo genere, fortemente voluto dagli organizzatori della “4Promotion”, che hanno come obiettivo principale quello di valorizzare il territorio attraverso spettacoli ed intrattenimenti originali ed inclusivi a carattere musicale, artistico, ludico ed enogastronomico, puntando ad attrarre ed incidere in periodo destagionalizzato, sulle presenze di flussi turistici, villeggianti e pendolari che scelgono Porto Cesareo ed il Salento per trascorrere le loro vacanze in periodo di bassa stagione. La grande area dove si svolgerà l'evento, il parcheggio pubblico sito in località Dune, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Cesareo, sarà attrezzato con impianti destinati appositamente ad ospitare spettacoli ed intrattenimento vario con la creazione di strutture innovativi per l’accoglienza del pubblico. La programmazione vedrà protagonisti diversi artisti nazionali che si alterneranno sui palchi.La line up del Vista Music and Arts Festival Exsperience.Nei suoi cinque giorni di programmazione, Vista Festival, sarà suddiviso in altrettante esperienze musicali ed artistiche, grazie ad una programmazione che prevede collaborazioni importanti e di caratura nazionale.· Mercoledì 28 agosto. “Worldwide experience”. Party after beach con i djs delle spiagge della costa jonica in rotazione. Ore 22 Antonio Castrignanò Live. Presenta l’apertura del Vista Festival, Fernando Proce.· Giovedì 29 agosto. “Made in Salento”. Party after beach con i djs delle spiagge della costa jonica in rotazione. Ore 22 live, “Bundamove&Frineds” com Terron Fabio, Inoki, Cesko e Puccia. Presentano gli speaker di radio System.· Venerdì 30 agosto. “Carnival Experince”. Alle 22 Dancehall vs Reggaeton. Spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della world music.· Sabato 31 agosto. Afer bech party con Lele Procida. Ospiti dallo Zoo di Radio 105 Gibba ed Alisei. Alle 22 e sino a notte lo spettacolo del format "Kavabonga".· Domenica 1 settembre. Gran cerimoniere mister Fernando Proce. Alle 21.30 il format "Ridiamoci sud" con Mandrake, the Lesionati ed i Malfattori. Super gran chiusura tutta da ballare con i "Datura club 90"Pree After show dj set in collaborazione con alcuni dei lidi maggiori di porto cesareo e altri nuovi dj del panorama salentinoFood&Beverage e collaborazioni del Vista FestivalI grandi spazi del Vista Festival saranno attrezzati con diversi stand destinati alla somministrazione di cibi e bevande, con l'obiettivo da parte degli organizzatori di riuscire a coniugare l'offerta musicale e di spettacoli a quella socio-culturale a quella legata alla gastronomia di qualità ed a chilometri zero del territorio. Prevista come detto, l'installazione di diverse tipologie di intrattenimento: dall'area gomma park e gonfiabili, al Luna Park, a diverse tipologie di stand espositivi birrai ed eno-gastronomici oltre a zone dedicate a track e street food. Prevista come detto, l'installazione di diverse tipologie di intrattenimento: dall'area gomma park e gonfiabili, al Luna Park, a diverse tipologie di stand espositivi birrai ed eno-gastronomici oltre a zone dedicate a track e street food.Sponsor e Radio Partners Dulcis in fundo, la chicca delle collaborazioni del Vista Festival e degli sponsor nazionali e locali. Tra le tante collaborazioni spiccano quelle con ben tre radio nazionali: Radio 101, Radio 105 e Radio System. Oltre al patrocinio istituzionale del Comune di Porto Cesareo, del Gal Terre D'Arneo e dell'Area Marina Protetta Porto Cesareo, vanno segnalate le collaborazioni e le partnership con Lokavis Energy azienda italiana leader nel settore delle energie rinnovabili, fondata nel 2009, specializzata nell'installazione e gestione di impianti fotovoltaici che ha come mission quella di promuovere l'energia solare come soluzione sostenibile per privati e aziende. Altro partner energetico è la Power Oil azienda leader nello smaltimento di olii esausti e nella trasformazione degli stessi in biocarburanti - sempre attenti all'ambiente e alla sostenibilità. E poi ancora le partnership con Algida, San Carlo, San Pellegrino, Mebimport ed Agricola oltre che con Wi-Net partner tecnologico, Ecotecnica partner ambientale. Altro partner energetico è la Power Oil azienda leader nello smaltimento di olii esausti e nella trasformazione degli stessi in biocarburanti - sempre attenti all’ambiente e alla sostenibilità. E poi ancora le partnership con Algida, San Carlo, San Pellegrino, Mebimport ed Agricola oltre che con Wi-Net partner tecnologico, Ecotecnica partner ambientale.Bio Fernanco Proce (fonte R101)Nato a Lecce, è presentatore, giornalista, autore, cantante ed editore. A soli 10 anni conduce un programma per bambini in una radio locale, a 15 presenta spettacoli di cantanti emergenti. Dopo una breve esperienza nelle radio regionali, approda a quelle nazionali: Rtl 102.5, Radio 105, Radio Monte Carlo. Ha partecipato al Festivalbar e ho realizzato due album con Maurizio Solieri. Ha vinto un Telegatto per "La più bella voce della radio", un Dance Award come migliore D.J. animatore italiano e si è aggiudicato per tre volte l’Oscar radiofonico Cuffie D’Oro. Ha scritto un romanzo - "Niente di nuovo" - e, con Daniela Preite, ho pubblicato il libro "Anima & Successo – Il Segreto per risalire: giù al Nord". Nel 2010 ha dato vita al progetto di comunicazione "Salentuosi"; ed è editore del Magazine Salentuosi e delle emittenti La Radio Sale e Radio Movida Gallipoli. Vive tra Milano e il Salento.Bio Antonio Castrignanò (fonte ponderosa.it)Antonio Castrignanó, di Calimera (LE) e classe 1977, si caratterizza come autore, compositore e musicista e si avvicina alla musica popolare salentina fin da adolescente. Anziché confondersi con questo fenomeno che gli cresceva intorno, Castrignanó segna una svolta nell’inflazionata febbre della pizzica e sperimenta con la contemporaneità in uno stile tutto personale. Castrignanó inizia la sua carriera internazionale nei primi anni del Duemila, quando dopo essere stato membro del Canzoniere di Terra d’Otranto e del Canzoniere Grecanico Salentino, si esibisce nel 2003 come tamburo solista durante la Notte della Taranta. Nel 2006 Antonio collabora con il regista Emanuel Crialese alla colonna sonora del film Nuovomondo per il quale viene candidato ai Nastri d’Argento dl 2007 per migliore colonna sonora. Il 2010 è invece l’anno del suo primo album da solista Mara la fatia, una raccolta di brani carichi di suggestioni, in cui la tradizione e l’innovazione si uniscono in maniera perfetta in quello che è un manifesto della poetica musicale di Castrignanó. Antonio suona su palchi di festival di grande prestigio sia nazionale che internazionale e diventa un punto di riferimento importante per la riscoperta della musica tradizionale salentina. Nel 2012 partecipa alla colonna sonora del film Bellas Mariposas del regista Salvatore Mereu, vincitore del premio Schermi di Qualità e FEDIC alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno. Importanti sono anche le collaborazioni di Castrignanó con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Stewart Copeland, Ballakè Sissoko, Caparezza e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, per cui Antonio si esibisce come voce ospite al loro primo concerto a Sansiro nel 2008. Nel 2014 pubblica per Ponderosa Music & Art il suo secondo disco da solista, Fomenta in cui la grande attrazione sia per la tradizione salentina che per la musica contemporanea formano un mix perfetto ed estremamente equilibrato. Questa tendenza, tipica dello stile di Castrignanó è presente anche nel successivo EP, sempre prodotto da Ponderosa, Aria Caddhipulina. Dopo la collaborazione del 2019 con il coreografo francese Jaen Christophe Maillot E “Les Ballets de Monte Carlo” per il concerto-spettacolo Core Meu, in scena al Grimaldi Forum di Monaco, Castrignanó torna ad esibirsi in Italia nel Settembre 2020 a Corigliano d’Otranto nell’ambito dell’Art&LAb Lu Mbroia.