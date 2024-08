VIVA! FESTIVA, chiude Giorgia Angiuli con l'Unusual Breakfast

FASANO - Sarà Giorgia Angiuli, la produttrice elettronica italiana dall'attitudine sonora internazionale, l'ospite d'eccezione dell'Unusual Breakfast 2024 di domenica 4 agosto, l'immancabile appuntamento che è ormai diventato un elemento distintivo e unico del Viva! Festival. La location dell'Egnazia Mare Agribeach si riempirà dei colori dell'alba sulla spiaggia e dei suoni non convenzionali di questa giovane e lanciatissima musicista elettronica, che ha fatto dell'incrocio fra temi artistici e scientifici il suo tratto distintivo.Ultimo atto live del Viva! Festival 2024, la performance di Giorgia Angiuli è in continua evoluzione, poiché esplora nuove tecniche, combinando sintetizzatori, batterie, theremin, giocattoli per bambini modificati e numerosi controller midi. Ha pubblicato numerosi singoli e due album, utilizzando la sua voce per creare una dimensione eterea. La curiosità è la forza trainante della sua vita, grazie a cui fonde campioni e loop, crea un groove vibrante ed energico ed accende la pista da ballo. il 2024 segna per l'artista un anno di trasformazione, che si cimenta in un nuovo sound a metà strada fra psy-trance e techno.Anche EXTRA VIVA! si conclude domenica 4 agosto alle 20.30, con Stefano Nazzi che presenterà “Canti di guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni 70”. Nazzi, noto giornalista e autore di podcast di successo, porterà il pubblico nel cuore della Milano degli anni Settanta, una città oscura, plumbea, e irriconoscibile, dove si incrociano i destini dei tre banditi che cambieranno le sorti della mala milanese.