Leo: indette gare d'appalto per riqualificare tre immobili di pregio in tre residenze studentesche

BARI - “Sono state avviate tutte le gare di appalto dei lavori di riqualificazione di tre immobili di pregio da destinare a nuove residenze universitarie. Parliamo di Palazzo Frisini di Taranto, dell’ex Caserma Cimmarrusti di Lecce e di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di Brindisi” fa sapere con soddisfazione l'assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo che aggiunge: “Questi interventi sono tra quelli ammessi al finanziamento del V Bando ministeriale della Legge 338/2000 per la realizzazione di nuovi alloggi studenteschi che ha visto la Puglia aggiudicarsi ben cinquanta milioni di euro grazie ai progetti presentati.Nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare l’aumento degli iniziali costi previsti, la Giunta regionale, su mia indicazione, ha stanziato ulteriori risorse per consentire nei tempi prescritti l’avvio delle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Mi preme sottolineare con orgoglio anche la governance di tutta l’attività che ci ha visto lavorare sinergicamente con l’ufficio di Gabinetto della Presidenza e le agenzie regionali Adisu Puglia e InnovaPuglia. Un ulteriore passo, quindi, lungo il percorso virtuoso che la Regione ha delineato dal 2019 con il progetto Puglia Regione Universitaria che, costruendo una connessione tra sistemi urbani e sistemi universitari, rappresenta la genesi di questo processo straordinario di collaborazione tra tutti gli enti che partecipano alla programmazione e alla realizzazione del diritto allo studio in Puglia”.“Si può dire che Puglia Regione Universitaria cessa di essere solamente un ambizioso progetto e diventa splendida realtà” dichiara il Presidente dell’ADISU Puglia Alessandro Cataldo“Adisu, su impulso della Regione Puglia e con la fattiva collaborazione di InnovaPuglia è, da oggi, ancora più vicina ai giovani pugliesi, e non, che sceglieranno di frequentare un’università, un’istituzione AFAM o un ITS della nostra Regione. In questo senso, un segnale importante è dato dall’aver puntato a realizzare nuove residenze universitarie in città che ne sono prive, come Brindisi e Taranto. Ancora una volta, nelgarantire il diritto costituzionale allo studio ai giovani capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, Adisu Puglia si è dimostrata pronta a raccoglierne i bisogni e a adeguarsi ai mutamenti dettati dall’andamento dei flussi delle nuove iscrizioni ed immatricolazioni”.Conclusa, dunque, la fase di approvazione dei progetti definitividei tre interventi da parte di Adisu Puglia, si è proceduto alla pubblicazione delle gare telematiche, attraverso InnovaPuglia in qualità di Stazione Unica Appaltante. In particolare la gara d’appalto per l’intervento di Palazzo Frisini di Taranto, pubblicata il 04/07/2024, fissa il termine per la presentazione delle offerte al giorno 02/08/2024 ore 10:00; la gara relativa all’intervento dell’Ex Caserma Cimmarrusti di Lecce, pubblicata il 17/07/2024,fissa il termine per la presentazione delle offerte al giorno 26/08/2024 ore 10:00; infine, la gara d’appalto per l’intervento di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di Brindisi, pubblicata il 30/07/2024, fissa il termine per la presentazione delle offerte al giorno 02/09/2024 ore 10:00.“Siamo soddisfatti di aver contribuito a garantire il diritto allo studio e a creare nuove opportunità per i giovani pugliesi, pubblicando, in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Puglia, le tre gare di appalto per la riqualificazione di altrettanti immobili storici destinati a diventare residenze universitarie. Questo traguardo è frutto di un lavoro intenso e di una collaborazione efficace con la Regione Puglia e con Adisu Pugliache hanno portato a risultati concreti e tangibili, in tempi celeri. Siamo certi che queste nuove strutture miglioreranno significativamente la qualità della vita degli studenti e a rendere ancora più attrattiva l’offerta formativa della nostra regione.Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati a raggiungere questo importante obiettivo e voglio ribadire il nostro sostegno strategico per favorire sviluppo e innovazione in Puglia, partendo proprio dai nostri giovani” ha dichiarato il Direttore Generale di InnovaPuglia, Francesco Surico.