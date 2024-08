Weekend bollente in arrivo: caldo intenso e afa su tutta l’Italia, possibili temporali sulle Alpi

Dopo una breve tregua, il weekend del 24 e 25 agosto segna il ritorno di un’ondata di caldo intenso in tutta Italia. Gli esperti prevedono temperature elevate, con punte che arriveranno fino a 35°C al Nord e 37-38°C al Centro-Sud, accompagnate da un tasso di umidità elevato. L’anticiclone africano è di nuovo in piena forza e, insieme al caldo, porterà un'afa opprimente che interesserà le grandi città e i litorali. Tuttavia, non mancheranno i temporali di calore, in particolare sulle Alpi e, da domenica sera, una perturbazione potrebbe colpire il Nord Italia.

Temperature e previsioni per il weekend

Sabato 24 e domenica 25 agosto si prevede un weekend soleggiato e caldo. Le temperature raggiungeranno picchi di 35°C al Nord e 38°C al Sud. Tra le città più calde, Siracusa segnerà 37°C, mentre Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni toccheranno i 36°C. In alcune aree della Sardegna e della Sicilia, il termometro potrebbe salire fino a 38°C. Anche in alcune zone della Campania e dell'Abruzzo sono attesi picchi simili, mentre al Nord, soprattutto tra l’Emilia e il basso Veneto, si toccheranno i 34-35°C.

Afa e bollini rossi del Ministero della Salute

Con il caldo in aumento, torna l'allarme per le ondate di calore segnalate dal Ministero della Salute. Dopo giorni di relativa tranquillità con bollini verdi e gialli, domenica 25 agosto Roma e Latina saranno contrassegnate dal bollino rosso, segnalando il massimo livello di criticità. Sabato 24 agosto saranno invece sette le città con bollino arancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Latina, Palermo, Rieti e Roma. Per domenica, oltre ai bollini rossi per Roma e Latina, il livello arancione è previsto a Bolzano, Campobasso, Frosinone, Palermo e Rieti.

Le previsioni di sabato 24 agosto

Sabato sarà dominato dall’anticiclone africano, con condizioni di bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte del Paese. Tuttavia, sono attesi temporali di calore sulle Alpi occidentali e sui rilievi abruzzesi, con una maggiore nuvolosità su Sicilia orientale e Puglia. Le temperature saranno in aumento, mentre i venti resteranno deboli e i mari calmi.

Le previsioni di domenica 25 agosto

Anche domenica il sole continuerà a splendere, con caldo intenso e clima afoso soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, si prevede una maggiore instabilità atmosferica nel Nord Italia. Temporali pomeridiani, anche forti, potranno colpire le Alpi centro-orientali, con il rischio di piogge più tardi su Prealpi e alte pianure del Triveneto. Un fronte atlantico lambirà le Alpi in serata, portando possibili temporali in montagna e condizioni di instabilità nel Nord del Paese.