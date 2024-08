FCI Puglia: Trofeo San Rocco a Locorotondo e Trofeo Vittorio Fersini a Collepasso

LOCOROTONDO – Entusiasmo, meraviglia e folla incredibile il 17 agosto scorso a Locorotondo per il Trofeo San Rocco-Memorial Nico Carparelli riservato ai cicloamatori che è andato in scena per la dodicesima volta nell’ambito del Cicloamatour. Organizzazione ancora in mano del sodalizio locale Chialà Cycling Team Locorotondo e memorabile spettacolo lungo le strade cittadine di Locorotondo percorse dai 154 partecipanti. Tra i protagonisti principali il vincitore al maschile Marco Larossa del Team Larossa e la vincitrice al femminile Anna Ciccone del Team Eracle. A questo link di Giulio Carbone il video reportage con i momenti salienti della dodicesima edizione . Le classifiche su Icron a questo link https://www.facebook.com/giuliocarbonedj/videos/493425580321781https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20233211– L’estate ciclistica è nel pieno ma a Collepasso si prosegue sul solco della tradizione per l’organizzazione del Trofeo Vittorio Fersini-Memorial Gianluca Palumbo a cura dell’Asd Ciclistica Collepassese. Un classico appuntamento estivo del settore amatoriale su strada che si disputa ogni anno nell’ultima domenica di agosto (giorno 25). Facente parte del calendario 2024 del Cicloamatour (campionato ciclistico amatoriale della regione Puglia sotto l’egida federale), la novità di rilievo di questa edizione è l’abbinamento a prova di campionato regionale FCI Puglia per le categorie amatoriali/master. Confermato il conseuto percorso cittadino di 6 chilometri da ripetere 12 volte con ritrovo (ore 8:00), partenza (ore 9:30) e arrivo fissati a Piazza Dante. Il percorso nel dettaglio: Piazza Dante, via Battisti, Via Roma, S.P. 361 per Parabita, circonvallazione vicinale Parabita-Galatina, via Corsica, via Cairoli, P.zza Vittoria, via Baronessa Contarini e piazza Dante.