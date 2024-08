Yacht Ethos di 47 metri con dieci persone affonda al largo delle coste greche: il video

A bordo c'erano cinque turisti e cinque membri dell'equipaggio. Tutti sono stati messi in salvo in tempo dalle imbarcazioni vicine. Ora la guardia costiera intende esaminare il relitto dello yacht nella baia di Paleokaravo. L’incidente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda un naufragio avvenuto in Italia qualche anno fa a nove miglia nautiche al largo della Costa Calabrese nel Golfo di Squillace. Il maxi yacht di 40 metri battente bandiera delle Isole Cayman con dieci persone era partito da Gallipoli (Lecce) diretto a Milazzo. L'imbarcazione, che era stata completamente ristrutturata solo due mesi fa, ha imbarcato acqua e quando ci si è resi conto del problema la situazione era oramai compromessa. Nel video diffusi sui social si vede lo yacht di 47 metri Ethos, dal costo di 18 milioni di euro, imbarcare acqua mentre è in viaggio verso la vicina e più piccola isola di Ithaki. Secondo il portale, nell'incidente non sono rimasti feriti né membri dell'equipaggio né altri passeggeri.





