La volpe di Lido Verde a San Cataldo di Lecce e Vernole

Il video documenta il curioso avvistamento che pare si ripeta ogni notte e che, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci ricorda di non disturbare questi splendidi animali selvatici poiché loro stessi utilizzano le ore dopo il calare delle tenebre per tentare di procacciare il cibo per se stessi e la propria prole.

Il canide si sa che è dotato di grande intelligenza e avrà avuto modo di capire che quando i bagnanti lasciano lo stabilimento possa fare incetta dei rifiuti che comunque possono essere rimasti prima della pulizia della mattina.