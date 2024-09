1987-1990: quando Schillaci segnò al Bari

- Per tre volte, nel corso dei suoi 15 anni di carriera, Totò Schillaci ha segnato al Bari. La prima volta risale a Messina-Bari giocata il 6 dicembre 1987. Nella gara valida per la tredicesima giornata della Serie B 1987-88, dopo l'1-0 firmato da Catalano al 44', Schillaci segnò al 90' la rete del definitivo 3-0.Tre anni più tardi, il 4 febbraio 1990, questa volta con la maglia della Juventus, nell'incontro disputato allo Stadio della Vittoria e valido per il ventitreesimo turno della Serie A 1989-90, Schillaci realizzò su rigore il momentaneo vantaggio bianconero, successivamente cancellato dal pareggio siglato sempre dal dischetto da Maiellaro all'89'.Totò Schillaci risarcì la tifoseria barese il 7 luglio 1990, quando al San Nicola e ancora una volta dagli undici metri, segnò la rete per il definitivo 2-1 grazie alla quale l'Italia conquistò il terzo posto a spese dell'Inghilterra, nella finalina del Mondiale delle notti magiche.