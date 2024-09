'5 Days Puglia 2024' riporta in Gargano l’orienteering internazionale

FOGGIA - Dal 30 settembre al 4 ottobre, il Gargano torna ad essere protagonista dell’orienteering internazionale con il meeting "5 Days Puglia 2024 - World Ranking Event", un evento organizzato da Park World Tour Italia sotto l’egida della International Orienteering Federation (IOF) e della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO). Le gare si terranno tra Vieste, Peschici, Vico del Gargano e la Foresta Umbra, offrendo un’immersione tra sport e bellezze paesaggistiche.

Dopo il successo dei Mondiali Master 2022 e della Coppa Italia - Campionato Mediterraneo 2023, il Gargano si conferma un punto di riferimento per l’orienteering. Circa 400 orientisti provenienti da 16 nazioni si sfideranno su diverse distanze, conquistando punti per l’accesso alle tappe di Coppa del Mondo. Le gare includono percorsi tra i centri storici e la Foresta Umbra, permettendo di esplorare luoghi ricchi di storia e natura.

Il programma delle gare

Il centro storico di Vieste ospiterà l’affascinante Night Sprint il 30 settembre alle ore 18, mentre la Foresta Umbra sarà il teatro della Long (1 ottobre, ore 11) e della Middle Distance (2 ottobre, ore 11). Le gare Sprint proseguiranno il 3 ottobre a Vico del Gargano e il 4 ottobre a Peschici.

Attività per i giovani e promozione della salute

L’evento sarà accompagnato da attività di sensibilizzazione e promozione della salute, con incontri scolastici e campagne contro la violenza di genere. Il protocollo di intesa con l’associazione Filo di Arianna permetterà di tenere momenti informativi sul tema della violenza maschile su donne e minori, promuovendo la campagna "Allenati contro la violenza".

Il 1 ottobre si terrà un incontro sulle proprietà benefiche dell’olio d’oliva per la dieta degli atleti, mentre il 3 ottobre una conferenza affronterà il modello svedese di avvicinamento allo sport, con un focus sul benessere psicofisico.

Un viaggio tra sport e sapori del Gargano

Oltre alle competizioni, i partecipanti potranno scoprire i sapori locali con degustazioni di olio extra vergine di oliva e tour enologici nelle aziende agricole del territorio. Questi momenti offriranno un’immersione nella tradizione enogastronomica del Gargano, accompagnati da esperti locali e opinion leader internazionali.

Un evento di rilievo per il turismo sportivo

Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti, ha dichiarato: “Eventi come il 5 Days Puglia 2024 evidenziano il potenziale della Puglia come meta per il turismo sportivo, non solo per competizioni internazionali ma anche per promuovere uno stile di vita sano e inclusivo, legato al territorio e alla sostenibilità.”

Anche Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere scuole e giovani in queste attività sportive, favorendo la destagionalizzazione e promuovendo il territorio come meta turistica per tutto l’anno.

Con questo evento, il Gargano si conferma un’eccellenza internazionale per il turismo sportivo sostenibile, che unisce sport, salute e scoperta del patrimonio naturale e culturale del territorio.