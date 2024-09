A Faenza la nuova edizione del Mei, Diodato riceverà il premio speciale alla carriera

A breve partirà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, in programma il 4, 5 e 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna). Il cantautore Diodato riceverà il 4 ottobre il premio speciale MEI ALLA CARRIERA sul palco centrale di Piazza del Popolo di Faenza, dove si esibirà con alcuni brani.

Si esibiranno gli artisti vincitori delle Targhe MEI 2024: Estra (Miglior Artista Indipendente dell’anno), Coca Puma (Miglior Artista Emergente dell’anno) e Lamante (Miglior Videoclip Indipendente dell’Anno).

Tra gli artisti annunciati ci sono Bloom, Roy Paci & Aretuska, Enrico Brizzi & Band, Filippo Graziani, Estra, Coca Puma, Lamante, Carlo Marrale, Beatrice Antolini, Santa Balera, Bandabardo&Cisco, Graziano Romani, Fratelli & Margherita e altri ancora.

«Siamo di fronte ad una dittatura musicale che vede decidere i gusti musicali dei giovani da un algoritmo in mano alle multinazionali, senza nessuna valorizzazione dei talenti, sacrificati sull’altare di bassi costi e massimizzazione dei profitti – racconta Giordano Sangiorgi – Contro questa omologazione noi proponiamo, oltre a tutta la bellezza della musica realizzata per oltre il 75% dagli indipendenti al 100% Made in Italy che difficilmente viene promossa sulle piattaforme digitali e sui grandi media, tutti quei generi e stili, sempre più penalizzati nel panorama musicale italiano dalla peggiore deriva del mainstream».

La nuova edizione del MEI si aprirà ufficialmente il 4 ottobre, alle ore 15.00, presso la Galleria Comunale d’Arte a Faenza con la prima Accademia Nazionale del Folklore Romagnolo, una masterclass della durata di tre ore aperta a tutti i cantanti, musicisti e studenti di musica d’Italia che, gratuitamente, desiderano imparare alcuni segreti e tecniche del liscio con Roberta Cappelletti, Jastin Visani, Luca Medri, Ezio Tozzi, Gabriele Zaccherini, Giordano Giannarelli, Raffaele Calboli e altri maestri. In contemporanea, si terrà l’evento “Fire the stars” a cura del collettivo “WKO – Camerata degli Ammutinati” di Faenza con il clarinettista Michele Fontana e la sassofonista Giovanna Virgil, a cui seguirà la Festa dei 30 anni dell’Orchestra di Roberta Cappelletti, l’esibizione di Luana Babini e la consegna del Premio Arte Tamburini 2024.

Il Premio dedicato ad Arte Tamburini, storica voce dell’Orchestra Casadei verrà consegnato a Luana Babini e a Matilde Montanari e a Veronica Castellucci, cantanti dei Santa Balera. Alle ore 18.00, presso il palco centrale del MEI in Piazza del Popolo a Faenza, inizierà una ricca serata musicale inaugurata dalla Banda delle Fruste di Cassani di Solarolo che festeggerà i 45 anni di attività insieme ai rappresentanti delle Scuole di Ballo Team Dance Borgo e Giorgio e a Le Magiche Fruste. A seguire, il concerto dei Santa Balera con ospiti gli Alluvionati del Liscio, Roberta Cappelletti, Luana Babini, Davide Salvi, Loretta Davalle insieme a Loris Ceroni, Claudio Bruciaferri, Jastin Visani & Veronica Ricci, Claudio Carboni e Veronica Cuneo. Il vincitore della categoria emergenti di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty Emanuele Conte eseguirà dal vivo il brano “Proiettile bambolina”. La serata in Piazza del Popolo si concluderà con l’esibizione dei Bloom, la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli che presenterà dal vivo alcuni brani contenuti nell’album “Hangover”.

Sabato 5 ottobre, alle ore 14.30, presso la Galleria della Molinella, si terrà la premiazione della storica etichetta discografica NUN fondata 25 anni fa da Stefano Senardi. Parteciperà alla premiazione Pino Marino, primo artista pubblicato dall’etichetta. A partire dalle ore 15.00, diversi artisti si esibiranno sui palchi Crescendo MEI 2024 (Piazza della Libertà, Faenza) e Onda Rosa Indipendente (Piazza Martiri della Libertà, Faenza). Si esibiranno sul palco di Piazza della Libertà Enrico Brizzi & Band per celebrare i 30 anni di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, Claudia Sacco (Percoto Canta), Eytrama (Lugo Music Contest), Comeilmiele, Nicali, Paraonde (Voci Sotto il Vulcano), Consuelo Alfieri (Premio Nazionale Folk & World), Ventidue (Festival Vela d’oro), Betta (Faenza Rock), Mattu e Bricchi (Faenza Rock), Simone Patrizi, Jam Republic con Matilde Montanari (Faenza Rock), Emanuele Tedaldi, Vandarko (Rockafe), Alex The Judge & The Forbidden Fruit (Uploadsounds), Cristian Albani (MEI SuperStage Tradizione), Babele (MEI SuperStage Pop), Celeb Car Crash, Alessia Dalia (Summer Day Music Fest – Terracina), Lorenzo Iuracà, ChiEdo, Nimby, AB29, Cristiano Cosa, Mandalamarra (MEI SuperStage Folk) e i vincitori dei contest Crescendo e Onda Rosa Indipendente. Nel corso del pomeriggio, presso il palco centrale del MEI, si terrà la presentazione e la premiazione del libro di Stefano Senardi “La musica è un lampo” con ospite speciale Vinicio Capossela di cui il discografico ha prodotto i primi dischi, prodotti da Renzo Fantini. Protagoniste, a partire dalle ore 17.00, saranno le artiste di Onda Rosa Indipendente, il progetto a favore della valorizzazione delle donne nel mondo della musica e, nello specifico Milena Mingotti, Isotta Tom, Ilaria Argiolas, Alba Modugno, Divinae Miranda, Maeli, Alice Cucaro e Sara Curly, Laura B. e Noimà insieme ad alcune band del territorio romagnolo. Nel corso della giornata, presso la Galleria Comunale d’Arte, si terrà l’incontro Musica E Parole. 50 Anni Del Premio Tenco per celebrare la storia della prestigiosa rassegna con la partecipazione di Stefano Senardi e Paolo Talanca a cui verrà consegnato un importante premio in riconoscimento di questi primi 50 anni di storia. Alla consegna del premio parteciperanno in collegamento anche Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, Francesco Centorame e Antonio Silva. Per l’occasione, verrà, inoltre, premiato il nuovo libro di Paolo Talanca “Musica e parole. Breve storia della canzone d’autore in Italia” (Carocci). Sul palco centrale del MEI in Piazza del Popolo si esibirà l’artista Roy Paci con gli Aretuska, gruppo formato da Antonio Amabile (Tastiera), Emanuele Cutrona (Basso), Nicola Roccamo (Batteria), Francesco Cangi (Trombone), Federico Gaspari (Chitarra), Massimo Marcer (Tromba) e Raphael Nkereuwem (Voce). Nel corso della serata, Filippo Graziani omaggerà il padre Ivan Graziani, Beatrice Antolini presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo album (“Iperborea”), Coca Puma si esibirà e riceverà la Targa MEI ExitWell come Artista Emergente dell’Anno e Carlo Marrale, co-fondatore dei Matia Bazar, verrà premiato per i 40 anni di Vacanze Romane.

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 15.00, si esibiranno sul palco Crescendo MEI 2024 la Scooppiati Diversamente Band, Gli Orsi, Riccardo Marchi, CDM, Luca Carrubba, Something else, Paolo Rigotto, Zagreb, Vinicio Simonetti, Luca Oliveto, Lombroso, Simone Ardini, I Brema, Adult Matters, The 24 project, Maria Carola, Candido Yari, Wet Flors, Digiovanni,LePrimo, Lola Pix, Fugue Band, EEF, Namida, Ponch, Enea e il Complesso del Brodo. Sul palco Onda Rosa Indipendente verrà presentata una compilation di brani sui temi dell’alluvione con le esibizioni degli artisti che hanno contribuito alla sua realizzazione: AGA, Antonella Donatini, Valentino Bettini, Isabella Del Fagio, Claudio Toschi, Luthi Chroma, Leandro Pallozzi e i Vecchi Draghi, Stella Merano, band e artisti alunni dell’Artistation (Bliss, Whimistical Bees, Artistation Big Band), di Cosascuola (Six Appeal, Match, Rewrite, Out of Blue, Astray), della Music Room Academy Forlì (MonnaElisa, Les, Margine) e di altre scuole del territorio faentino e romagnolo. Sul palco di Piazza del Popolo si esibiranno, invece, a partire dalle ore 17.00, Graziano Romani, Fratelli & Margherita e, a seguire, alle ore 19.00, Bandabardò & Cisco con lo spettacolo Bandabardò & Cisco – Ultimo Tango. Inoltre, sul palco di Piazza San Francesco a Faenza si esibiranno Art of Choir, Kirtan Druming Circle, Loading, Eko Orchestra, Songwriting Band e si terrà la presentazione del libro di Mirko Francesconi “Quando le Rondini sfiorano la Strada” a sostegno dell’oratorio della Parrocchia di San Francesco di Faenza. La serata si concluderà, a favore dell’iniziativa, con l’esibizione del Supergruppo Rock 1974-2024 formato da Roberto Tassinari alle chitarre, Pasquale di Camillo al basso, Bruno Ponti alle chitarre, Mauro Guidi alla batteria e Gaetano Barbarito alla voce con tanti altri storici musicisti faentini.

In programma il 5 e 6 ottobre il “Forum del giornalismo musicale” diretto da Enrico Deregibus, un evento annuale all'interno del MEI che riunisce giornalisti e critici musicali.

Nella prima giornata del forum, il 5 ottobre, si terrà il convegno “Scrivere di musica e parlare di musica nelle radio libere”, curato da Simona Cantelmi, ed il consueto appuntamento con la “Targa MEI MUSICLETTER”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. Come da tradizione, il riconoscimento sarà assegnato al “Miglior sito web” e al “Miglior blog personale”. Ai consueti riconoscimenti si aggiungerà quest’anno, come premio speciale, il “Miglior progetto musicale per l’ambiente”. Altri appuntamenti del sabato pomeriggio saranno annunciati prossimamente, tutti a ingresso libero.

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 9.30, si terrà invece un seminario sul tema “Le piattaforme musicali di oggi e quelle di sempre, gli spazi per la musica dal vivo”. Nella prima parte interverranno Giordano Sangiorgi, patron del Mei, su “Le piattaforme streaming e il mondo indie”; Federico Savini (di Blowup) su “Rivoluzioni del mercato musicale. Perché stavolta è più grossa” e Francesco Prisco (del Sole24 ore) su “L’economia dello streaming”.

Protagonisti della seconda parte dell’incontro saranno Simona Giuliano (responsabile Emilia-Romagna Music Commission), Gianluigi Porro (presidente Piemonte dal vivo), Daniela Bonanni (operatrice culturale). Simona Giuliano illustrerà l’“Indagine sugli spazi di musica dal vivo in Emilia-Romagna” realizzata dall’ Osservatorio regionale dello spettacolo in collaborazione con KeepOn Live, Gianluigi Porro tratterà del mercato della musica dal vivo con un particolare focus sul Piemonte, Linda Lucini racconterà della situazione dei locali musicali italiani e Daniela Bonanni parlerà della campagna “SosClubMusicaLive”.

Nei primi otto anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti negli anni circa 400 giornalisti, provenienti da grandi testate, webzine, radio e tv.

La tre giorni del MEI è anticipata dalla finale nazionale della 14ª edizione di Onda Rosa Indipendente che si terrà il 2 ottobre, presso il Piazzale Lucio Dalla di Bologna e che vedrà esibirsi le finaliste del contest: Brida, Camilla Dot, Dada Sutra, Edone', Kawakami, La Noce, LaPara, Matilde Montanari, Samuela, SindroMe e Wasabi. Nel corso dell’evento verrà assegnato il Premio Musicale ORI – Onda Rosa Indipendente, un premio musicale tutto al femminile per promuovere cantautrici contemporanee, organizzato dall'associazione Rumore di Fondo A.P.S. di Faenza, in collaborazione col MEI - Meeting delle Etichette indipendenti, Materiali Musicali, Estragon e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura e della Siae nell'ambito del programma Per chi Crea. Alle ore 18.00 si esibirà la Rocker Girls Band e, a seguire, alle ore 19.00, si terrà un incontro sul tema della parità di genere nel mercato musicale con Racconto su Musica e Industria con Ilaria Argiolas e Le Cadavere Squisite, coordinate dalla giornalista, scrittrice e speaker radiofonica Laura Gramuglia alla presenza di numerosi ospiti. Onda Rosa Indipendente (ORI) si propone di promuovere la parità di genere nel mercato musicale prodigandosi per offrire spazi sempre nuovi per la musica live e la sponsorizzazione dei progetti delle cantautrici.

Il MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, si unisce all’appello per sostenere Faenza, uno dei centri maggiormente colpiti dall’alluvione che ha creato, per la terza volta in soli dodici mesi, una situazione di portata emergenziale nel territorio romagnolo. Il MEI invita i giornalisti, gli artisti e le persone tutte a portare solidarietà e sostegno alla città alluvionata che, con la manifestazione, può avere un primo spiraglio per una nuova ripresa, partecipando al meeting e contribuendo alle raccolte fondi lanciate dal Comune di Faenza e dall’Associazione non profit La Piccola Betlemme che fornisce pasti agli alluvionati e dall’Artistation School of Arts di Faenza con tutti i suoi allievi che vedono la scuola di musica rischiare di chiudere per sempre.

Si invitano gli artisti interessati a contattare il Mei (mei@materialimusicali.it – Tel: 0546604776 / 0546606756 e349.4461825) per dare la propria disponibilità.