2Watch investe sui content creator italiani

2WATCH, l'innovativo hub di intrattenimento italiano, annuncia una nuova partnership con Copyright Capital, leader nel settore degli investimenti nella creation economy, con particolare attenzione ai creatori di contenuti video su piattaforme come Youtube. Attraverso questa partnership, i servizi offerti da Copyright Capital, che ad oggi ha già investito decine di milioni di euro portando al successo oltre 100 canali di content creator di diversi Paesi come Francia, Turchia, Brasile e USA, saranno disponibili anche sul territorio italiano.

L’obiettivo comune è quello di trasformare i creatori di contenuti in veri e propri imprenditori, supportandoli con investimenti sui loro progetti editoriali e di business.

Uno degli aspetti più originali di questa esclusiva partnership è il lancio di un nuovo format da parte di 2WATCH simile a "Shark Tank” con l’intento di selezionare i content creator più promettenti con i quali iniziare un percorso di investimento per i loro progetti. Questo nuovo programma, unico sul territorio nazionale, offrirà ai creatori di contenuti l'opportunità di presentare i loro progetti a un panel di investitori e talenti esperti e ottenere i fondi necessari per sviluppare e realizzare le loro idee.

"Siamo entusiasti di collaborare con Copyright Capital – dichiara Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH - per offrire ai creatori di contenuti le risorse necessarie per trasformare le loro passioni in carriere possibili e sostenibili. Questa partnership è un passo importante verso la nostra missione di ridefinire l'intrattenimento.

Copyright Capital fornirà soluzioni di finanziamento per i creatori che intendono pubblicare format di intrattenimento di rilievo e che necessitano di budget per la loro realizzazione. Le forme di investimento sono diverse, tra cui: investimenti in equity, anticipi sui futuri guadagni derivanti da contenuti o acquisizioni di cataloghi e soluzioni su misura per i progetti più di ampio respiro. Queste soluzioni permetteranno ai creatori di ottenere i fondi necessari per i loro progetti, esplorare nuove opportunità di business e massimizzare la loro presenza su molteplici piattaforme.

Il CEO di Copyright Capital, Jack Ojalvo, ha aggiunto: "La nostra missione è di aiutare i creatori a sbloccare il loro pieno potenziale. Siamo entusiasti di collaborare con 2WATCH per proporre soluzioni di finanziamento innovative che permettano ai creatori di espandere i loro orizzonti e raggiungere nuovi traguardi."

Tra le diverse iniziative messe in campo da 2WATCH e Copyright Capital si distingue “Creator Lab”, uno spazio simile ad un laboratorio dedicato allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, editoriali e di business dei creator che consentirà ai creatori di contenuti di trasformare la loro passione in un lavoro a tempo pieno.

Per candidarsi è previsto l’invio di una mail a creatorlab@2w.gg con una breve bio e una presentazione del progetto.