A Taranto il primo Silent Reading Party diffuso

TARANTO - Il prossimo 28 settembre Taranto ospiterà il suo primo Silent Reading Party, evento unico nel suo genere che, nel capoluogo jonico, unirà terra e mare in un momento diffuso dedicato alla lettura.L’evento - patrocinato dal Comune di Taranto e organizzato in partnership con Jonian Dolphin Conservation, Ketos-Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Biblioteca Acclavio e grazie al contributo di Teleperformance Italia - approda a Taranto con Ilenia Caito e il Collettivo Bandelle, Associazione di amanti della lettura con sede a Bari, nata dall’esperienza condivisa dei gruppi di lettura condotti da Ilenia Caito, con l’obiettivo di promuovere l'aggregazione e la lettura in modo assolutamente non convenzionale.Nati a New York come ‘sessioni di lettura individuale’ alternative ai tradizionali gruppi di lettura, i Silent Reading Party (SRP) sono diventati un vero e proprio evento cult per gli amanti della lettura che desiderano trascorrere un paio d'ore in compagnia del proprio libro, lontano dal tran tran quotidiano e dai dispositivi elettronici, cogliendo anche l’occasione per cercare un’atmosfera rilassata e al tempo stesso conviviale, in luoghi inesplorati dove aprirsi al confronto con gli altri partecipanti.Il Silent Reading diffuso di Taranto si svolgerà in 3 luoghi diversi che traducono il valore dell’esperienza in un obiettivo prioritario: riscrivere il tempo e la relazione con il territorio.  50 posti saranno disponibili sui catamarani della Jonian Dolphin Conservation (riservata ai soci) al largo dell'Isola di San Paolo (su prenotazione, contattando direttamente l’Associazione via e-mail: Eventi.jdc@gmail.com o telefono: 0994706269 – 349.1338221);Che sia sul mare a bordo dei catamarani, nella suggestiva biblioteca del mare o negli spazi della biblioteca Acclavio, l’esperienza di questo silent reading punta anche a riconquistare narrazioni di territorio e riscrivere il legame tra Taranto e le sue persone. Per questo, insieme agli organizzatori, si è pensato ad un evento diffuso, ovvero a un’esperienza che tocchi contemporaneamente più punti della città, costruendo una vera e propria rete di bellezza, nel segno dei libri e del rapporto con il mare. I Silent Reading del Collettivo Bandelle nascono anche con l’obiettivo di portare le persone in luoghi “preziosi” del territorio, a volte per farli scoprire, altre per viverli in maniera totalmente inedita. In questo modo, attraverso la memorabilità dell’esperienza, si salda il legame tra chi vive il territorio e il territorio stesso. Così, città e suoi abitanti, città e suoi frequentatori, città e suoi visitatori, entrano in una relazione più sana, intima, scoprendosi a vicenda attraverso il tempo diverso passato insieme.L'appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 16:30: l’evento è rivolto a tutte le tipologie di lettrici e lettori, indipendentemente dagli interessi, a chi vuole ritrovare la concentrazione nella lettura, ma anche a chi, invece, ha soltanto bisogno di uno spazio distante dalla frenesia della vita quotidiana e degli impegni, con solo un buon libro tra le mani. Sarà possibile prenotare il proprio posto a partire da venerdì 13 settembre.Il Silent Reading Party diffuso a Taranto è un evento organizzato grazie a: Noemi Frascella, Jonian Dolphin Conservation, Ketos-Centro Euromediterraneo del Mare e dei Cetacei, Biblioteca Acclavio, Teleperformance, Comune di Taranto, Cantine Tinazzi e Chicche di Puglia.- Per info, dubbi o domande sul SRP: collettivobandelle@gmail.com- Per la stampa: Noemi Frascella (noemi.noetta@gmail.com; 392.2468038)