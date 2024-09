Al via la terza edizione del 'Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga'

Anche nel prossimo week-end il magnifico territorio dei Monti della Laga e dei Monti Gemelli, si arricchisce di altri due imperdibili eventi itineranti legati alla terza edizione del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”, grazie alla disponibilità e all’operosità delle splendide Comunità residenti. Nella giornata di sabato 14 settembre, il primo appuntamento è per la storica Fiaccolata in onora della Madonna del Chiarino, nel borgo ascolano di Colle di Arquata del Tronto, situato a mille metri di altitudine accanto alla gola del Torrente Chiarino. In questo luogo, tra storia, leggenda e religiosità, è mantenuta viva la tradizione legata al culto della Madonna Celeste attraverso una sua immagine proveniente da un antico eremo montano, che secondo i racconti scomparve in continuazione dalla sua nuova dimora per essere ogniqualvolta ritrovata nell’antico luogo di origine, fin quando nella Chiesa di S. Silvestro fu realizzata un’apertura che permise all’effigie di essere sempre rivolta in direzione dell’eremo. Lo spettacolo delle fiaccole accese portate dai camminatori partecipanti che percorreranno al calar della sera le caratteristiche “svolte” dell’antica mulattiera che scende nel borgo, è sicuramente uno dei momenti più suggestivi dell’intero calendario annuale della Rassegna itinerante.





È tempo di vendemmia invece sulle ondulate colline teramane situate ai piedi dei Monti Gemelli, nel territorio che circonda il noto borgo di Campli, già inserito in un contesto paesaggistico di eccellenza ed entrato a far parte del club “I Borghi più Belli d’Italia”. Ad ospitare la Rassegna nel pomeriggio di domenica 15 è la deliziosa frazione di Paterno, dove sarà organizzato un bellissimo percorso pedonale itinerante nel centro storico chiuso al traffico veicolare, che permetterà di apprezzare l’antica vocazione contadina dell’insediamento grazie a varie postazioni tematiche allestite per la circostanza e la presenza di alcune aziende agricole produttori di eccellenze tipiche locali. Il percorso includerà anche la visita guidata alla Cantina della famiglia Cioti situata in un sorprendente palazzo d’epoca, a cui farà seguito un interessante intervento storico-culturale sulla produzione del vino, curato dal noto scrittore Nicolino Farina.





INFO: Segreteria organizzativa 333/1501955

Siti Web: www.federtrek.org . www.borghiesentieridellalaga.org