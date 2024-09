Tragedia a Nuoro: uomo spara alla famiglia e si toglie la vita, tre morti e quattro feriti

NUORO - Un drammatico episodio di violenza si è consumato questa mattina a Nuoro, dove un uomo ha aperto il fuoco contro la sua famiglia prima di togliersi la vita. Secondo le prime informazioni, il bilancio della tragedia è di tre morti e quattro feriti.

L'uomo avrebbe ucciso la moglie e una delle figlie, ferendo gravemente gli altri due figli piccoli e un vicino di casa. Successivamente, l'assassino si è recato nell’abitazione della madre, sparandole alla testa e ferendola gravemente, per poi togliersi la vita.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, insieme a Polizia e Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. L'intera comunità è sotto shock per l'accaduto, e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso.