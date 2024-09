Addio a Nicola Rotolo, storico presidente della Regione Puglia e sindaco di Castellana Grotte

BARI - Si è spento all'età di 99 anni l'avvocato Nicola Rotolo, figura di rilievo della politica pugliese e italiana. Nato a Castellana Grotte, Rotolo è stato sindaco del suo paese natale dal 1952 al 1965, un lungo periodo durante il quale ha guidato la comunità con dedizione e competenza. La sua carriera politica ha raggiunto una dimensione regionale e nazionale quando, il 4 agosto 1975, assunse la carica di presidente della Regione Puglia, ruolo che ha ricoperto fino al 1978.

Amico e collaboratore del grande statista Aldo Moro sin dagli anni della comune militanza nell'Azione Cattolica, Nicola Rotolo ha avuto un percorso politico sempre all'interno della Democrazia Cristiana, partito di cui divenne segretario provinciale nel 1958 e, successivamente, segretario regionale pugliese, incarico che ha mantenuto dal 1963 al 1975, dimostrando grande capacità di guida e visione per lo sviluppo del territorio.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo politico e tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno instancabile per il progresso della sua terra. In un messaggio ufficiale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il proprio dolore per la perdita di una figura così importante:

"Esprimo sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Nicola Rotolo, un uomo che ha dedicato la sua intera vita al servizio delle istituzioni e all’impegno per il progresso della sua terra. È stato presidente della Regione Puglia dal 1975 al 1978, ha ricoperto il ruolo di sindaco a Castellana Grotte ed è stato segretario regionale della Democrazia Cristiana per 12 anni. Mi unisco con affetto al dolore della famiglia e dei suoi cari".

La scomparsa di Nicola Rotolo segna la fine di un’epoca politica in cui l’impegno civile e la vicinanza ai cittadini erano alla base di ogni scelta. Un esempio di dedizione e passione per la cosa pubblica, lascia un'eredità di cui la Puglia sarà sempre grata.