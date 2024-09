Grande successo a Trinitapoli per il convegno sulla mobilità sostenibile e ciclistica promosso dall’amministrazione Di Feo

MICHELE MININNI - Si è tenuto a Trinitapoli un partecipato convegno sul tema “Le nuove frontiere della mobilità sostenibile e della mobilità ciclistica”, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Di Feo. L'evento ha riscosso un grande successo di pubblico, riunendo rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, esperti del settore e cittadini interessati a discutere il futuro della mobilità sostenibile nella città.

Il convegno si è svolto presso il salone della parrocchia Immacolata ed è stato un'occasione per confrontarsi sul tema della mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’uso della bicicletta come strumento centrale per ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita urbana. L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli obiettivi delineati dall’Agenda 2030, che spinge verso modelli di mobilità più rispettosi dell’ambiente e a misura d’uomo.

Tra i presenti, l’assessore regionale alla mobilità Deborah Ciliento, il presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto e i consiglieri regionali Tonia Spina, Filippo Caracciolo e Francesco La Notte, che hanno sottolineato l’importanza di integrare politiche per la mobilità ciclistica nelle strategie di sviluppo urbano.

Gli interventi tecnici sono stati curati dall’ingegnere Stefano Ciurnelli, progettista del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia, e dall’ingegnere Stefano Dal Sasso, progettista del Piano della Mobilità Ciclistica di Trinitapoli. Entrambi hanno offerto una panoramica delle opportunità e delle sfide per rendere la città più sicura e accessibile per i ciclisti. In particolare, l’ing. Ciurnelli ha evidenziato l'importanza di alzare il livello della mobilità ciclistica anche in realtà medio-piccole come Trinitapoli:

“La sfida è portare la mobilità ciclistica sicura all’interno di città di piccole e medie dimensioni, come Trinitapoli, che ha anche un vantaggio ulteriore: è l’unico comune del nord Ofantino dotato di una stazione ferroviaria, il che rappresenta una risorsa strategica da integrare con la rete ciclabile locale”, ha spiegato Ciurnelli.

Il sindaco Francesco Di Feo ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, dichiarando: “È stato un momento importante per la nostra comunità, che ci ha permesso di confrontarci con le autorità competenti per decidere insieme il futuro della mobilità a Trinitapoli. Oltre alla nuova pista ciclabile appena realizzata, continueremo a lavorare anche per migliorare il trasporto su gomma e la mobilità pedonale dei nostri cittadini”.

Il convegno ha rappresentato un passo significativo verso un futuro più sostenibile per Trinitapoli, in linea con gli obiettivi regionali e nazionali di mobilità sostenibile. L’attenzione alle infrastrutture ciclabili e ai sistemi di trasporto integrato è un segnale di come la città stia puntando a un modello di sviluppo più verde e inclusivo.