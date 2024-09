Aggressione ad agenti e direttore del carcere minorile di Bari: solidarietà del Presidente della Commissione Antimafia della Regione Puglia, Renato Perrini

BARI – Il Presidente della Commissione Antimafia della Regione Puglia, Renato Perrini, ha espresso la sua solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria e al direttore del carcere minorile "Fornelli" di Bari, vittime di un'aggressione da parte di alcuni detenuti. L'incidente, avvenuto ieri, ha scosso profondamente il mondo penitenziario.

In una dichiarazione, Perrini ha sottolineato la gravità di un fatto che, purtroppo, riflette una triste tendenza. “La sicurezza del personale nei penitenziari – ha affermato – è un tema su cui non si può abbassare la guardia. È necessario continuare a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la tutela e l’incolumità di chi lavora in contesti così complessi, dove la legalità deve essere sempre rispettata”.

L'appello del presidente evidenzia l'urgenza di un’attenzione costante per proteggere il personale penitenziario, affinché questi luoghi mantengano il loro ruolo come presidi di legalità.