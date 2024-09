Putignano, torna il villaggio delle birrerie e dei brewpub artigianali della Puglia

Il format resta il solito: tre giorni di incontri e di bevute con i publicans delle birrerie pugliesi, tanta buona musica, degustazioni guidate e stand gastronomici per tutti i gusti: ben 8 birrerie, 5 stand food&drink e 3 artisti a serata allieteranno l'aia della Masseria.Tra i brewpub ci saranno Fratelli di Pinta da Martina Franca, Attenti al luppolo da Noci, Birreria Oi da Putignano, La Bodega de Angelina e Lieviteria da Castellana Grotte, Statt da Rutigliano, La tana del luppolo da Monopoli e Birranova da Triggianello.Il calendario artistico prevede per venerdì 6 i djset di TUPPI e lafata_ignorante e il live della band salentina MUNDIAL, sabato 7 toccherà ai djset di RAIS ed Emiliano from Norbeat con il live in trio della band napoletana BASSOLINO, mentre domenica 8 si chiude il weekend con il live in apertura dei THE LATE BOOMERS, a seguire il live provocatorio degli ALDOLÀ CHIVALÀ e il djset finale di MARS.L'anteprima di giovedì 5 settembre prevede invece una cena in vigna (a numero chiuso e solo su prenotazione) a cura di Michela Colaprico (per info e prenotazioni scrivere su whatsapp al 3289554919).La direzione artistica è a cura di Antonio Conte e la collaborazione tecnica del Consorzio I MAKE. L’evento è con il patrocinio del Comune di Putignano e in collaborazione UnionBirrai.Ingresso 6€ quotidiano. ingresso libero per gli under 15.Il parcheggio è gratuito.Info qui: https://fb.me/e/7gi4haNHF