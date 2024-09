Serie C, il Foggia batte l'Altamura al San Nicola

Calcio Foggia 1920





Alla compagine murgiana non è bastato il sostegno della propria tifoseria che ha popolato la Tribuna Ovest dell'Astronave nel corso della partita risolta dalla doppietta di Emmausso e che proietta il Foggia in zona playoff. Di contro, a seguito di questa seconda sconfitta consecutiva, l'Altamura resta ultimo a zero punti.





L'impianto sportivo barese continuerà a ospitare temporaneamente gli incontri casalinghi dei murgiani per i lavori di riqualificazione del Tonino D'Angelo di Altamura anche in occasione del prossimo incontro con il Benevento, in programma alle 20.45 di domenica 15 settembre 2024.

- Debutto amaro al San Nicola per l'Altamura, uscita sconfitta per 0-2 dal Foggia nella gara giocata ieri sera e valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2024-2025.