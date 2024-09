BARI - Dalle ore 13:00 di oggi, 5 settembre 2024, e per le successive 24 ore, è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali nelle zone dei bacini del Lato e del Lenne. Si prevedono precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli che variano da deboli a moderati.Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua e nelle zone collinari e montuose. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione alla possibilità di allagamenti, frane o smottamenti, che potrebbero verificarsi a causa dell'intensità delle precipitazioni previste.L'allerta si estenderà fino alle 13:00 del 6 settembre 2024, salvo ulteriori aggiornamenti in base all'evoluzione delle condizioni meteo.