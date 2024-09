Riprende la Stagione Concertistica 2024 della Fondazione Lirico Sinfonica Pugliese

BARI - Dopo la pausa estiva, la Stagione Concertistica 2024 della Fondazione lirico sinfonica pugliese torna a risplendere. Sabato 7 settembre, alle ore 19.00, il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà un evento imperdibile. Il maestro Federico Maria Sardelli dirigerà l'Orchestra del Teatro in un programma di grande spessore: *Ouverture to Olympie* di Joseph Martin Kraus, la *Sinfonia n. 39* in sol minore e la *Sinfonia n. 59* "Fuoco" di Franz Joseph Haydn, e la *Sinfonia n. 25* di Wolfgang Amadeus Mozart.Federico Maria Sardelli è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale: direttore d’orchestra, flautista, musicologo e compositore. Fondatore dell’ensemble Modo Antiquo, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Sardelli è particolarmente noto per il suo contributo alla riscoperta delle opere di Vivaldi, dirigendo prime mondiali di opere come *Motezuma* e *L’Atenaide*. Le sue collaborazioni includono orchestre illustri come la Gewandhaus di Lipsia e il Maggio Musicale Fiorentino.**Settembre: Un mese ricco di appuntamenti musicali**Il calendario di settembre prosegue con altri appuntamenti di spicco. Venerdì 13 settembre, alle ore 18.00, Nicolò Jacopo Suppa dirigerà l'Orchestra in un programma che include capolavori di Verdi, Rachmaninov, Mascagni e Ponchielli. Il 18 settembre, Giuseppe Mengoli dirigerà un altro *Famila Concert* con il solista Giuseppe Carabellese al violoncello, eseguendo Čajkovskij e Beethoven.Il 25 settembre si terrà il primo dei tre concerti della rassegna "È tempo di cambiare musica", dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. L'evento vedrà la partecipazione del mezzosoprano Marina Comparato e della voce recitante Maddalena Crippa, con la direzione di Alessandro Cadario.Infine, sabato 28 settembre alle 19.00, la pianista Marie-Ange Ngugi eseguirà un recital con opere di Skrjabin, Rachmaninov, Ravel e Prokof'ev.**Biglietti e informazioni**I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili al Botteghino del Teatro Petruzzelli e sul sito *www.vivaticket.it*.