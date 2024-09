Alta Murgia Geoparco Unesco: un traguardo per l’Italia e l’Europa

BARI - “Oggi celebriamo con orgoglio la proclamazione dell'Alta Murgia a Geoparco Mondiale Unesco. Un risultato straordinario che non solo riconosce il valore geologico e naturale del nostro territorio, ma pone la Puglia e l'Italia intera al centro dell'attenzione internazionale”. Lo ha detto l’eurodeputato Michele Picaro (FdI – Ecr).“Da pugliese e membro della Commissione per Ambiente del Parlamento Europeo, sono particolarmente soddisfatto di questo importante traguardo – ha continuato -. Questo riconoscimento è frutto di un grande lavoro sinergico tra istituzioni locali e nazionali, con un decisivo contributo del Governo italiano. È un esempio tangibile di come le politiche ambientali possano e debbano essere un motore di sviluppo sostenibile”.E aggiunge: “L'Europa ha l'opportunità di guardare all'Alta Murgia come un modello di gestione integrata del patrimonio naturale e culturale, capace di coniugare la tutela ambientale con il rilancio economico delle comunità locali. Continueremo a lavorare affinché queste iniziative trovino sempre maggiore supporto a livello europeo, promuovendo la conservazione e la valorizzazione del nostro meraviglioso patrimonio”.L'Alta Murgia “si prepara a un futuro di progetti di educazione ambientale, ricerca e promozione turistica, che renderanno questa terra ancora più attrattiva. Con questo prestigioso riconoscimento, la Puglia brilla nel panorama internazionale – ha concluso Picaro -. L'Italia è un faro di eccellenza nel contesto europeo, e oggi l'Alta Murgia ne è una prova vivente”.