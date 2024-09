Appia Day 2024, Mesagne celebra l’antica Regina delle Vie

Durante la giornata i partecipanti potranno inoltre accedere gratuitamente al Castello normanno svevo di Mesagne, al Museo di Arte Sacra e alla Chiesa di Sant’Anna. Nel programma mesagnese sono inserite le aperture straordinarie del "Borgo dei Presepi", la caratteristica area espositiva all'interno del frantoio semi-di via Eugenio Santacesaria. Ulteriori informazioni per le visite guidate a Muro Tenente potranno essere richieste chiamando al numero 3458723113; per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate al Castello, al Museo e all’area archeologica di Vico Quercia chiamare al numero 3470042961. Rievocazioni a cura dell’associazione “Meghy Costumes d'Epoque”.



Mesagne e la Via Appia Patrimonio Unesco danno appuntamento con una giornata intensa, piena di scoperte per grandi e bambini, con gadget ricordo da indossare e conservare.



MESAGNE - Un viaggio tra storia, cultura e natura, la città di Mesagne torna a celebrare l'Appia Day nell’anno in cui la Regina viarum dell’antichità risulta inserita nell’elenco dei beni patrimonio Unesco.Domenica 22 settembre, il centro storico di Mesagne e il Parco Archeologico di Muro Tenente si preparano ad accogliere cittadini, visitatori e turisti con un tour che toccherà i luoghi più rappresentativi di un territorio ricco di testimonianze millenarie. Sulle tracce ancora vive e visibili della più estesa rete stradale della Roma di imperatori, poeti e consoli – dopo il ritrovo alle ore 8.30 in piazza Commestibili - l’evento continuerà con la cicloescursione organizzata dalle associazioni “Atletica Mesagne”, “Cicloamici”, “Wild Team Mesagne”, che insieme al Comune di Mesagne aderiscono alla “Settimana Europea della Mobilità 2024”.A partire dalle 9.30 si potrà partecipare alle visite guidate gratuite organizzate presso il Parco archeologico di Muro Tenente, tre a distanza di un’ora l’una dall’altra; qui gli archeologi racconteranno i ritrovamenti collegati al glorioso passato di quello che ancora oggi resta un incredibile modello di ingegneria e perfezione; tra le principali vie di comunicazioni dell’epoca, la Via Appia collegava Roma a Brindisi, guadagnandosi la definizione di prima autostrada della storia.