Arpal Puglia conferma la correttezza della procedura attivata dal Coordinamento di Brindisi – Ufficio collocamento mirato disabili

BRINDISI – Alla luce degli articoli di stampa pubblicati su diversi media locali, inerenti alla procedura di avviamento numerico volta all'assunzione di n. 1 unità lavorativa ex art. 18, comma 2 Legge 68/99 presso la Brindisi Multiservizi di Brindisi (società partecipata del Comune di Brindisi), ai sensi e per gli effetti della legge sulla stampa nell’esercizio del diritto di replica, ARPAL Puglia rappresenta quanto segue. – Alla luce degli articoli di stampa pubblicati su diversi media locali, inerenti alla procedura di avviamento numerico volta all'assunzione di n. 1 unità lavorativa ex art. 18, comma 2 Legge 68/99 presso la Brindisi Multiservizi di Brindisi (società partecipata del Comune di Brindisi), ai sensi e per gli effetti della legge sulla stampa nell’esercizio del diritto di replica, ARPAL Puglia rappresenta quanto segue.





In data 28.03.2024 prot. BMS U-1788/GE/GM, la Brindisi Multiservizi (BMS) comunicava all’ufficio del Collocamento mirato di Brindisi la cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni, dell'unità lavorativa indicata come categoria protetta ex art. 18, comma 2, Legge 68/99 nel Prospetto Informativo Disabili (PI) prot. n. 02012024 presentato dalla Società in parola, in data 02.01.2024 per il tramite del SIL in uso a questo ufficio "Sintesi" e riferito alla situazione aziendale al 31.12.2023, successivamente aggiornato al 31.03.2024 prot. 195547, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 68/99.

Tale cessazione determinava l'insorgere di scopertura ex art. 18, comma 2, Legge 68/99 a carico della BMS per l'anno in corso.





In data 19.04.2024, con nota prot. n. 57654, l’ufficio del Collocamento mirato disabili di Brindisi, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali in tema di collocamento mirato, ha invitato formalmente la BMS a regolarizzare la propria posizione, entro i termini di legge, ai fini della copertura della quota di riserva ex art. 18 Legge 68/99. Tale nota è stata riscontrata dall'azienda BMS, in data 14.06.2024 prot. BMS U-3181/GE/GM, con esplicita richiesta dell'attivazione da parte di ARPAL Puglia della procedura di avviamento numerico a copertura della quota d'obbligo finalizzata all'assunzione di n. 1 unità lavorativa ex art. 18 , comma 2, Legge 68/99, a tempo determinato 7 mesi 24 ore settimanali con il profilo professionale di "Operaio qualificato/addetto alla manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 3° livello - CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”.





Il predetto avviso pubblico di selezione veniva approvato in data 04.09.2024 con D.D. n. 852 con contestuale pubblicazione sul sito dell'ARPAL Puglia nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio" nonché sul portale Sintesi dell'Ambito Territoriale di Brindisi e di tale pubblicazione veniva formalmente notiziata la BMS in data 05.09.2024 con nota prot. n. 118773 inviata a mezzo PEC.





Tanto predetto, risulta la correttezza e il rispetto della procedura attivata dall’ufficio del Collocamento mirato di Brindisi alla luce degli obblighi normativi predetti e la non veridicità di quanto riportato su media e testate locali in cui è stato evidenziato che l'Unità di Collocamento Mirato Disabili del Coordinamento di Brindisi ha avviato il procedimento in parola in modo autonomo e senza richiesta alcuna, in tal senso, della società BMS, allo stato, non in regola con gli obblighi occupazionali ex art. 18, comma 2, Legge 68/99.





Si rappresenta, infine, che, alla data odierna, alcuna comunicazione ufficiale è mai pervenuta agli uffici del Coordinamento di Brindisi in merito al presunto stato di crisi della BMS, tale da giustificare l'eventuale adozione da parte di ARPAL Puglia di provvedimenti sospensivi dell'obbligo occupazionale di cui trattasi nel rispetto della specifica normativa.





Si evidenzia, pertanto, che ARPAL Puglia, nello svolgimento di tutta la procedura, si è attenuta pedissequamente a quanto riportato dalle disposizioni di legge.