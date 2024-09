Arriva per la prima volta sul grande schermo ''Ken Il Guerriero - il film

Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, KEN IL GUERRIERO - IL FILM, pietra miliare del mondo degli anime, un film targato Yamato Video datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche The Last: Naruto The Movie e Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno. Per l’elenco delle sale che programmeranno la stagione info su nexostudios.it