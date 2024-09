ATP 250 Chengdu: Musetti in semifinale, eliminato Fognini

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Musetti si è qualificato per la semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina, dopo aver battuto il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2 5-7 6-2 nei quarti di finale. Sul cemento cinese, il giovane toscano ha messo in mostra un gioco brillante, prevalendo nel primo set grazie ai suoi potenti diritti e ai top spin che hanno messo in difficoltà il francese.

Nel secondo set, però, Mannarino ha reagito con un rovescio preciso e costante, riuscendo a strappare il set a Musetti. Il terzo set ha visto un grande equilibrio fino al 2-2, ma poi l'italiano ha preso il controllo del match con passanti incrociati decisivi, chiudendo la partita a suo favore. Per Musetti, si tratta della sesta semifinale raggiunta nel 2024, a conferma di un'ottima stagione.

Negli altri quarti di finale, il russo Albek Kachmazov ha superato il cileno Nicolas Jarry 6-3 6-4, mentre il tedesco Yannick Hanfmann ha avuto la meglio sullo spagnolo Pedro Martinez con un 7-6 6-2. Il cinese Juncheng Shang ha sconfitto il kazako Alexander Bublik 6-4 7-6, regalando una soddisfazione al pubblico di casa.

Purtroppo, il torneo di Chengdu è finito al primo turno per Fabio Fognini, eliminato dal russo Roman Safiullin con il punteggio