Serie C Girone C: seconda sconfitta per il Foggia, cade anche il Cerignola

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata del Girone C di Serie C, il Foggia subisce la sua seconda sconfitta stagionale, perdendo 4-0 contro il Benevento allo stadio "Vigorito". I padroni di casa dominano sin dai primi minuti, passando in vantaggio al 7’ grazie a un tocco di destro di Oukhadda. Al 18’ il Benevento raddoppia con Manconi, che segna al volo su un preciso cross di Simonetti.

Il Foggia avrebbe potuto accorciare le distanze al 25’, ma Emmausso si fa parare un rigore dal portiere Nunziante, concesso per un fallo di Viscardi su Salines. Nel secondo tempo, al 61’, Manconi realizza la terza rete del Benevento, questa volta su rigore, concesso per un fallo di mano di Zunno. A chiudere definitivamente la partita è il gol di Lanini al 95’, ancora su rigore, concesso per un fallo di Vezzoni su Lamesta.

Con questa sconfitta, il Foggia scivola al dodicesimo posto in classifica, con 5 punti, in compagnia di Messina, Cavese, Juventus Next Gen e Turris.

Nel frattempo, arriva anche la prima sconfitta stagionale per il Cerignola, che perde 1-0 in casa contro il Potenza al “Monterisi”. La partita si sblocca solo nel secondo tempo, al 74’, grazie a un rasoterra di sinistro di Caturano, che regala i tre punti agli ospiti. Il Cerignola aveva avuto l'occasione di passare in vantaggio nel primo tempo, ma Salvemini si fa neutralizzare un rigore dal portiere Cucchietti. Il penalty era stato concesso per un fallo di mano di Castorani.

Con questa sconfitta, il Cerignola si trova ora al terzo posto in classifica, con 10 punti, a pari merito con il Potenza.