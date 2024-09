Autonomia, Pd Puglia: 'Ricorso Lombardia è preludio di guerra perpetua tra regioni e cittadini'

ROMA – “La decisione della Lombardia di adire la Corte Costituzionale contro i ricorsi di Puglia e Sardegna è la dimostrazione plastica di quello che ci aspetta: una guerra senza confine tra regioni per difendere ciascuna il proprio specifico interesse.” Così in una nota congiunta, i deputati pugliesi del PD, Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra.“Dire che l’Autonomia equivale alla fine dell’Unità d’Italia non è un’esagerazione e questo episodio ne è una prova lampante. Il Presidente Fontana sa benissimo a quanti vantaggi dovrebbe rinunciare se il Nord perdesse l’occasione storica dell’autonomia differenziata e di conseguenza alza le barricate. Non possiamo permettere che il nostro Paese finisca così, teatro di una guerra fratricida tra chi pretende di avvantaggiarsi delle debolezze altrui e chi, invece, sta facendo di tutto per evitare la definitiva frattura tra un’Italia ricca e capace di garantire diritti e tutele e un’altra destinata a spopolarsi e perdere terreno. Siamo certi che saranno gli italiani, attraverso il voto referendario, a respingere una legge ingiusta e a dimostrare quell’attaccamento alla Repubblica italiana che viene quotidianamente ripudiato dai moderni secessionisti della Lega.”