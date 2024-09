Catturato il detenuto pugliese evaso dal carcere di Avellino

AVELLINO - È stato catturato dalla Polizia di Stato Antonio Liuzzi, il detenuto evaso ieri sera dal carcere di Avellino. Liuzzi, 43 anni, originario di Grottaglie (Taranto), era riuscito a scavalcare il muro di cinta intorno alle otto di sera. Le ricerche, proseguite senza sosta durante la notte, hanno coinvolto anche numerose pattuglie della Polizia Penitenziaria.

Liuzzi stava scontando una pena per furti e rapine ed era stato recentemente trasferito dal carcere di Ariano Irpino. Ora si trova in stato di fermo in attesa di essere interrogato dal pubblico ministero della Procura di Avellino.

Il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece, e la segretaria regionale, Tiziana Guacci, hanno evidenziato in una conferenza stampa ad Avellino le criticità dell'istituto penitenziario, tra cui la carenza di organico e il sovraffollamento, aggravato dal mancato adeguamento delle sezioni di media e alta sicurezza.