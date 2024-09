Ayso, la carica di 60 giovani talenti: musicisti da tutta l’Italia (e non solo)

ph_Manzano Images

BARI - La dirompente vitalità di sessanta giovani musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche da Estonia, Lettonia, Spagna e Albania, sarà il carburante dell’Ayso Orchestra per il concerto d’inizio stagione al teatro Kursaal Santalucia di Bari, dove domenica 29 settembre (ore 20) la dinamica formazione composta da talenti di età compresa tra i 17 e i 26 anni sarà impegnata sotto la guida del suo direttore artistico e musicale, Teresa Satalino. Nella veste di solista ci sarà un ospite d’eccezione, il violoncellista polacco Michal Balas, vincitore della «Classics Strings Competition», invitato ad eseguire parte della Sinfonia concertante op. 125 per violoncello e orchestra di Sergej Prokofiev.Il resto del programma sarà interamente dedicato alla celebre Nona Sinfonia «dal Nuovo Mondo» di Antonin Dvorak, una delle opere più iconiche del repertorio sinfonico. Composta nel 1893 durante il soggiorno del compositore boemo negli Stati Uniti, la Sinfonia «dal Nuovo Mondo» è intrisa di elementi culturali che rappresentano un incontro tra Vecchio e Nuovo Continente, tradizione e modernità, ed è un omaggio alla terra americana e alle sue tradizioni musicali, con influenze folcloristiche e ritmi energici che richiamano le melodie degli indiani d’America e degli afroamericani. E per un’orchestra giovanile, eseguire questo capolavoro non è solo una scelta musicale, ma una dichiarazione d’intenti, un’opportunità per riflettere su temi universali quali l'identità, la scoperta e l’innovazione.La presenza in organico di musicisti provenienti da Estonia, Lettonia, Spagna e Albania, in un sempre più ampio programma di internazionalizzazione, è stata resa possibile in quanto il progetto Ayso è risultato vincitore del bando Culture Moves Europe finanziato dalla Commissione Europea e implementato da Goethe Institute.Il concerto è organizzato in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con il Ministero della Cultura e con il prezioso supporto di Pirelli, EY Foundation, OVS e CLE.L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione del posto sul circuito Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/youth-the-new-world-tickets-1015986461857.