Bari, a Casa delle Culture un corso gratuito di ‘Assistente familiare’

BARI - Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso gratuito di “Assistente familiare”, in partenza martedì 2 ottobre 2024 negli spazi di Casa delle Culture di Bari, che prevede una parte teorica di 160 ore ed una pratica di 80 ore, con il rilascio di un attestato di frequenza finale. L’assistente familiare, come noto, si occupa di assistenza e cura in favore delle persone in condizione di fragilità e di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente. Il corso mira alla formazione di personale non sanitario destinato a prestare assistenza domiciliare a soggetti non autosufficienti, operando nel contesto sociale e familiare della persona assistita. Il corso si soffermerà su tre tematiche principali: assistenza alla persona nelle attività della vita quotidiana; intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico-sanitarie; collaborazione alle attività di assistenza socio-sanitaria all’utente.Le lezioni si svolgeranno il martedì, il venerdì ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Per ricevere informazioni e iscriversi al corso è possibile contattare, anche su whatsapp, il numero 345.5409800 o scrivere una mail a iscrizioni.casadelleculture@reteoltre.it . L’iniziativa è promossa dal Centro Polifunzionale Casa delle Culture, finanziato con fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 dall’assessorato alla Giustizia e al Benessere Sociale ed ai Diritti Civili del Comune di Bari gestito da Medtraining in ati con la cooperativa San Giovanni di Dio.Casa delle Culture offre servizi di accoglienza residenziale temporanea per 25 persone adulte: a tal fine sono attivi lo Sportello per l’integrazione socio-culturale e sanitaria e lo Sportello di orientamento al lavoro e legale. La struttura rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità. Un luogo in cui cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possono incontrarsi e condividere insieme esperienze significative e storie di vita per costruire ponti culturali, solidali, inclusivi attraverso laboratori, iniziative, presentazioni, spettacoli e mostre.