Bari-Cosenza, Derby del Sud per scalare la classifica

Ssc Bari fb

NICOLA ZUCCARO - Dopo aver vinto per la prima volta a Frosinone, e galvanizzato dalla prima vittoria esterna di questo campionato, il Bari otterrà anche il secondo successo consecutivo al San Nicola? La conferma arriverà a partire dalle ore 15.00 di sabato 28 settembre quando, nell'incontro valido per la settima giornata della Serie B 2024-25, i biancorossi affronteranno il Cosenza. Un avversario ostico - come confermato alla vigilia della gara da Mister Moreno Longo - e che arriverà a Bari con l'obiettivo di vincere per riscattare sia lo 0-1 subìto dal Sassuolo il 21 settembre che per uscire dalla parte bassa della classifica a seguito della penalizzazione di 4 punti precedentemente inflitta dal Giudice Sportivo e, senza la quale, il Cosenza avrebbe potuto agganciare il Bari al nono posto a 8 punti. Di contro, i biancorossi punteranno a vincere per poter raggiungere il terzo posto, distante di 3 lunghezze e attualmente occupato dal Sassuolo. Per questi obiettivi diametralmente opposti, si prevede un Derby del Sud infuocato dove entrambe le squadre cercheranno di scalare posizioni nella graduatoria del torneo cadetto, con il Bari che guarda ai Play Off ed il Cosenza che punta alla salvezza anticipata.