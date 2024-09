Una vita insieme: dopo 60 anni di matrimonio muoiono nello stesso giorno a poche ore di distanza

LECCE - Una storia tanto triste quanto toccante arriva da Tuglie, un piccolo comune in provincia di Lecce. I protagonisti di questo racconto d'amore e di dedizione sono Giacomo, 88 anni, e Imelda, 87 anni, una coppia unita da oltre 60 anni di matrimonio. Un legame che neanche la morte è riuscita a spezzare.

Imelda era malata da tempo e il marito Giacomo non l'aveva mai lasciata sola, prendendosi cura di lei con dedizione e amore. Ieri, però, Giacomo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un malore e, poche ore dopo il ricovero, si è spento. Tragicamente, qualche ora dopo, anche Imelda, ignara della perdita del marito, è venuta improvvisamente a mancare. Due anime inseparabili nella vita e nella morte, unite in un ultimo destino comune.

La comunità di Tuglie, dove la coppia era molto conosciuta e apprezzata, si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. Giacomo e Imelda hanno lasciato un segno indelebile nella vita dei loro cari e nel cuore di tutti coloro che li hanno conosciuti. La loro storia, seppur triste, rappresenta un esempio commovente di un amore che ha saputo vincere anche il tempo e la morte.