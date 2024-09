Mala movida a Bari: oggi l’Incontro in Comune con le associazioni di categoria

BARI - Questa mattina, presso Palazzo di Città, si è tenuto un incontro importante tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle attività economiche, con l'obiettivo di affrontare il problema crescente della *movida* in alcune aree urbane. Presenti al tavolo il sindaco Vito Leccese, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, gli assessori allo Sviluppo economico e alla Polizia Locale, Pietro Petruzzelli e Carla Palone, insieme a vari dirigenti degli uffici tecnici. Dall'altro lato, Confcommercio, Confesercenti, CNA e FIPE hanno rappresentato le imprese del territorio.

Al centro della discussione è stata posta la gestione della *movida* cittadina, che in diverse zone sta creando disservizi e problematiche per la vivibilità. Particolare attenzione è stata riservata alla situazione della zona Umbertina, dove il fenomeno sembra essere particolarmente acuto.

Le associazioni di categoria hanno riconosciuto le criticità che una movida mal gestita sta arrecando soprattutto ai residenti. Hanno inoltre espresso preoccupazione per l’impatto che il fenomeno potrebbe avere, nel medio-lungo termine, sulle attività commerciali stesse, compromettendone l’immagine e, di conseguenza, l'attrattività.

Uno dei temi chiave emersi durante l'incontro è stato il ruolo dell'asporto di bevande alcoliche, ritenuto uno dei principali fattori scatenanti della *mala movida*. Su questo punto, le associazioni si sono dichiarate disponibili a valutare provvedimenti che limitino gli orari di consumo all’esterno dei locali. È stata anche discussa la possibilità di estendere territorialmente un eventuale provvedimento sindacale per regolamentare meglio la situazione.

Il sindaco Vito Leccese ha commentato positivamente l'incontro, sottolineando l'importanza del dialogo tra le parti: “Come avevo annunciato, in pochi giorni ho ascoltato sia i residenti che le associazioni di categoria, per arrivare presto a un intervento concreto. Gli incontri sono stati molto utili, grazie anche al lavoro dell’assessore Petruzzelli e del sindaco della notte, Lorenzo Leonetti. Ho riscontrato un'ampia consapevolezza e senso di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti e, cosa interessante, ho notato punti di contatto significativi tra gruppi che sembravano distanti.”

Leccese ha poi aggiunto che nei prossimi giorni verranno definite le linee guida di un’ordinanza sperimentale e temporanea, che servirà come base per capire i futuri passi da compiere nella regolamentazione della movida cittadina. “I pubblici esercizi - ha concluso - sono una grande opportunità di riqualificazione per la città, ma è necessaria una regolamentazione chiara affinché l’intrattenimento diventi un valore aggiunto, e non un problema”.