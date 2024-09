Bari, due arresti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale: presi di mira giovani coppie a Parco Perotti e Pane e Pomodoro

BARI - La scorsa notte, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Bari hanno arrestato due cittadini extracomunitari, entrambi 26enni, con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. È importante sottolineare che gli accertamenti si trovano ancora nella fase preliminare delle indagini e richiedono la successiva verifica processuale.I due uomini sono accusati di aver rapinato due coppie nella notte del **3 settembre**, la prima nei pressi di **Parco Perotti** e la seconda sulla spiaggia di **Pane e Pomodoro**.Nel primo episodio, avvenuto intorno alle 00:30, una coppia si era appartata in auto quando uno dei rapinatori, dopo essersi avvicinato, ha richiesto del denaro. Non soddisfatto dei 10 euro ricevuti, avrebbe alzato le pretese e aggredito il giovane, un 24enne, per impossessarsi di ulteriori 20 euro e del cellulare della ragazza presente in auto. Dopo il furto, i due malviventi si sarebbero dati alla fuga.Poche ore dopo, gli stessi individui avrebbero rapinato una seconda coppia, questa volta sulla spiaggia di **Pane e Pomodoro**. Con modalità simili, la vittima principale è stata una ragazza di 19 anni, strattonata e derubata del proprio cellulare mentre si trovava in compagnia di un ragazzo di 20 anni.Grazie all'intervento tempestivo degli agenti, i due sospettati sono stati rintracciati e arrestati. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire tutti i dettagli delle aggressioni e per portare i colpevoli davanti alla giustizia.