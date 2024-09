Puglia: allerta gialla per temporali su gran parte della regione

BARI - A partire dalle ore 13:00 di oggi, 4 settembre 2024, e per le successive sette ore, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico causato da temporali su tutta la Puglia, ad eccezione del Salento.Sono previste **precipitazioni sparse**, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, con accumuli di pioggia che potrebbero variare da deboli a moderati.L'allerta invita la popolazione a prestare particolare attenzione a possibili criticità, soprattutto nelle aree soggette a rischio idrogeologico. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.Resta escluso dall'allerta il territorio del Salento, dove non sono previste precipitazioni significative nelle prossime ore.