Bari, il 20 settembre una serata per l’inclusione e la solidarietà

BARI – La cooperativa GEA presenta "La Notte Bianca dei Desideri", un evento speciale che si terrà venerdì 20 settembre dalle 19 alle 23 nella sede del Servizio Famiglie Senza Confini Minori e Famiglie Senza Confini Adulti, gestiti per conto del Comune di Bari, in via Rosario Livatino, 94, Bari.La Notte Bianca dei Desideri è un’occasione unica per vivere una notte magica di canti, balli, cucina, ricordi e narrazioni dedicata a chi è senza confini e per chi conosce la bellezza della diversità. L’evento si propone di sensibilizzare la comunità sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati, dei giovani adulti e degli adulti stranieri in difficoltà temporanea.L’obiettivo, attraverso l’iniziativa, è promuovere la solidarietà e il sostegno ai più fragili, creando un’atmosfera di accoglienza e inclusione per tutti. Durante la serata saranno organizzati vari momenti di intrattenimento, tra cui uno spettacolo musicale con artisti locali, punti gastronomici con cibo proveniente da tutto il mondo, laboratori e attività per bambini e testimonianze di chi ha conosciuto altre albe e altri tramonti.Obiettivi dell’evento: - Sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione;- Promuovere la solidarietà verso i più fragili;- Creare un’atmosfera di accoglienza e inclusione;- Condividere le esperienze di chi ha conosciuto altre realtà;- Intercettare nuovi cittadini disposti ad accogliere o a diventare mentori.Grazia Vulpis, presidente della cooperativa GEA, afferma: “Siamo orgogliosi di organizzare questo evento che rappresenta un momento di incontro e riflessione per la nostra comunità. La Notte Bianca dei Desideri è un invito ad abbracciare la diversità e a costruire insieme una società più inclusiva e solidale. Vogliamo dare voce a chi vive ai margini e offrire un’opportunità per conoscere e accogliere l’altro. Invitiamo tutti a partecipare per vivere insieme una serata di festa e condivisione.”