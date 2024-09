La XV Fiera del Libro di Cerignola: inaugurazione e programma della prima giornata

— Venerdì 20 settembre si apre la XV Fiera del Libro di Cerignola, che si svolgerà fino al 22 settembre presso Palazzo Fornari. Il primo giorno dell'evento promette di essere ricco di attività interessanti sia per le scuole locali che per gli appassionati di giornalismo d’inchiesta e lettura.

Programma del 20 settembre:

Mattinata: La giornata inizierà alle 9:00 con eventi dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’accento sarà posto sulla scrittura in simboli CAA (Comunicazione Aumentata Alternativa), un metodo progettato per facilitare la lettura ai bambini in età prescolare e a chi ha difficoltà di comprensione del testo attraverso la trasformazione delle parole in simboli.

Ore 9:00 : Roberto Parmeggiani presenterà "Giacomo di cristallo e altre storie di Gianni Rodari" (La Meridiana).

: Roberto Parmeggiani presenterà "Giacomo di cristallo e altre storie di Gianni Rodari" (La Meridiana). Ore 11:00: Teresa Righetti introdurrà "Van Gogh pittore malinconico" (La Meridiana). Entrambi gli autori saranno intervistati da Manuela Menniti.

Pomeriggio: L’inaugurazione ufficiale della Fiera avrà luogo alle 18:00, con la partecipazione di:

Sebastiano Leo , Assessore regionale alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia

, Assessore regionale alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Francesco Bonito , Sindaco di Cerignola

, Sindaco di Cerignola Salvatore Mininno , Dirigente scolastico dell’I.T.E.T. “Dante Alighieri”

, Dirigente scolastico dell’I.T.E.T. “Dante Alighieri” Margherita Cinquepalmi, Presidente dell’Aps OltreBabele

Il pomeriggio includerà anche tre eventi significativi:

Mostra di pittura: "Ciò che è dato con passione è vissuto con sentimento" con le opere di Franco Corcella, curata da Art&fatti Aps. Presentazione editoriale: "Scuole in rete. Dalle conoscenze alle competenze disciplinari e trasversali" realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Dante Alighieri” di Cerignola, in collaborazione con OltreBabele e l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo studio della Regione Puglia. Premiazione: II Memorial di poesia Pia Patruno.

Serata:

Ore 19:30 : Sigfrido Ranucci presenterà il suo libro "La scelta" (Bompiani), un’autobiografia professionale che offre uno sguardo dietro le quinte di Report, il programma d'inchiesta di Rai3 di cui Ranucci è direttore. L'intervista sarà condotta da Roberto De Candia, organizzatore del Premio letterario Caccuri.

: Sigfrido Ranucci presenterà il suo libro "La scelta" (Bompiani), un’autobiografia professionale che offre uno sguardo dietro le quinte di Report, il programma d'inchiesta di Rai3 di cui Ranucci è direttore. L'intervista sarà condotta da Roberto De Candia, organizzatore del Premio letterario Caccuri. Ore 21:00: Domenico Iannacone discuterà il tema "Voce e verità: il Giornalismo al servizio dell'etica". Vincitore di tre premi Ilaria Alpi, Iannacone parlerà del suo lavoro nel reportage e nelle inchieste giornalistiche, con Paolo Di Giannantonio come moderatore.

La Fiera del Libro di Cerignola è organizzata dall’Associazione OltreBabele e co-organizzata dall’I.T.E.T. “Dante Alighieri”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cerignola, della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e della Regione Puglia. Collaborano anche l’Associazione Il Titolo, Caritas Diocesana, Pro Loco, Servizio Civile Universale, Art&Fatti e Coop Altereco.

