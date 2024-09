Lecce-Parma: sfida decisiva al 'Via del Mare' per la quinta giornata di Serie A

Domani sera alle 20:45, il Lecce affronterà il Parma allo Stadio "Via del Mare" per la quinta giornata di andata di Serie A. I salentini cercheranno la vittoria per avvicinarsi al traguardo della salvezza, mentre gli emiliani, reduci da una sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Udinese, saranno chiamati a reagire per rilanciarsi in classifica.Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, dovrà fare a meno di due pedine importanti: Banda e Kaba, entrambi fuori per infortunio. Al loro posto, sulle fasce, agiranno Pierret e Oudin, mentre Dorgu sarà il regista di centrocampo. In attacco, spazio a Rebic e Krstovic, chiamati a fare la differenza.Il Parma, guidato da Fabio Pecchia, si presenterà senza Benedyczak e Valeri, assenti per problemi muscolari. Sulle fasce, i ducali schiereranno Bernabè e Man, mentre Cancellieri sarà il trequartista a supporto della coppia d'attacco formata da Sohm e Bonny.A dirigere l'incontro sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.L'ultimo confronto tra Lecce e Parma in Serie A risale al 2 agosto 2020, quando gli emiliani si imposero per 4-3 al "Via del Mare". Fu una partita ricca di emozioni: i ducali passarono in vantaggio all'11’ con un’autorete di Lucioni e raddoppiarono al 24’ con Caprari. Il Lecce accorciò le distanze al 40’ con Barak e trovò il pareggio al 45’ grazie a Meccariello. Nella ripresa, al 7’ Cornelius riportò avanti il Parma, mentre Inglese al 21’ segnò la quarta rete. Due minuti dopo, Lapadula realizzò il terzo gol per il Lecce, ma non bastò per evitare la sconfitta.La partita di domani si preannuncia altrettanto combattuta, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi.