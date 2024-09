Bari-Mantova: galletti obbligati a vincere al San Nicola

Ssc Bari fb

Oggi, per la quinta giornata di Serie B, il Bari ospita il Mantova al San Nicola a 16 anni di distanza dall'ultimo confronto sul rettangolo dell'Astronave. Era il 3 ottobre 2008 quando, nella gara valida per il sesto turno del torneo cadetto, i biancorossi vinsero 1-0 con rete di Rivas al 77'. Un precedente che fa ben sperare per puntare alla prima vittoria di questo campionato, dopo i due pareggi e le altrettante sconfitte subìte nelle prime quattro giornate che hanno preceduto la sosta per gli impegni della Nazionale. Vincere sui lombardi consentirà ai galletti di poter abbandonare la penultima posizione di classifica, attualmente occupata con 2 punti e a 5 di distacco dal Mantova che, in virtù dei suoi 7 punti, è alle spalle dal terzetto di testa composto da Pisa, Spezia e Juve Stabia. Alle 15, il Bari scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo di Gaetano Salvemini. L'ex allenatore, nato a Molfetta 82 anni fa e morto a Guastalla (Reggio Emilia) lo scorso 6 settembre, guidò i biancorossi dal 1998 al 1991.